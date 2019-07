Grāmata par bērnu tehnoloģiju pasaulē

Atslēgvārdi zvaigzne abc | jaunieši | Līva Vecvagare | grāmata

Apgāda "Zvaigzne ABC" rīkotajā konkursā bērnu un jauniešu grāmatu manuskriptiem no 80 iesniegtajiem darbiem žūrija par piemērotiem izdošanai atzinusi astoņus darbus, un viens no tiem ir liepājnieces Līvas Vecvagares grāmata sākumskolas vecuma bērniem "Mēs no 21. gadsimta".

L. Vecvagarei šī ir debija literatūrā vispār, un viņa ir pārsteigta par atzinību konkursā un gaidāmo grāmatas izdošanu. "Viss vēl ir procesā, un grāmatas nosaukums, visdrīzāk, mainīsies," stāsta autore, ""Mēs no 21. gadsimta" raisa asociācijas ar vēsturisku romānu, taču šis ir darbs bērniem." Grāmata vēstī par mūsdienu tehnoloģiju pasauli un bērnu, kas brīžiem jūtas attālināts no vecākiem un apkārtējās pasaules.

"Galvenais iemesls rakstīt šādu grāmatu – man pašai ir mazs bērns. Mēs kopā daudz lasām grāmatas, bērns man ir liels iedvesmas avots. Es vēroju viņu, viņš – mani un mācās no mums," saka Līva. Viņai pašlaik esot vairāki darbi, L. Vecvagare strādā Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas lingvistiskā projektā un pēta zinātnes valodu, kā arī ir literārā korektore tulkošanas aģentūrā.