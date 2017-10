Intervija ar fotoaparātu

Atslēgvārdi fotoizstāde | Aigars Hibners

"Man svarīgas fotogrāfijas ar pievienoto vērtību, pēc tā es cenšos," saka liepājnieks, fotogrāfs AIGARS HIBNERIS. Savas 50. jubilejas gadā viņš Liepājas muzejā sarīkojis personālizstādi "Personības".

Aigars Hibneris ir liepājnieks, kurš preses fotogrāfa ceļu aizsāka pagājušā gadsimta 80.–90. gadu mijā, strādājot toreizējā Liepājas rajona laikrakstā "Ļeņina Ceļš" jeb tagadējā "Kursas Laikā", daudz fotografējot arī Liepājas mūzikas un mākslas dzīvi. Jau desmit gadus viņš sadarbojas ar izdevniecību "Rīgas Viļņi". Bet pirms pieciem gadiem klajā nāca kāds viņam ļoti nozīmīgs projekts – fotogrāmata "Liepājas teātris". Šie trīs posmi iekļauti arī personālizstādē, katram no tiem atvēlot savu trīsdaļīgās zāles posmu, un visus trīs vieno personības – mūziķi, aktieri, režisori, rakstnieki.

Ideja par izstādi un par tās iekārtojumu pieder pašam fotogrāfam A. Hibnerim. Lai gan līdzšinējā darbībā viņš ir piedalījies dažās izstādēs, tomēr tādu viņam bijis maz. "Man nav bijusi iekšēja nepieciešamība veidot izstādes un piedalīties konkursos," viņš paskaidro. "Es esmu preses fotogrāfs. Mani darbi tiek publicēti katru dienu – nepārspīlējot. Tie nav mani vārdi, bet mans iekšējais atskaites punkts ir tāds – tu esi tik labs, cik laba ir tava pēdējā fotogrāfija. Līdz ar to es neesmu piedalījies konkursos vai īpaši izstādes rīkojis." Taču 50 gadu jubileja kā simbolisks brīdis rosinājusi pārdomāt un paraudzīties uz savu milzīgo fotoarhīvu citādi. "Paskatīties uz bildēm citādāk, apkopot tās citā formātā, nekā tas ir ikdienā. Jo tas ir darbs. Un ja no tā rodas mākslas darbs, ko kāds uzskata par mākslas fotogrāfijas cienīgu, tad ir ļoti patīkami," saka fotogrāfs A. Hibneris.

"Fotogrāfija un izstāde – tie ir divi dažādi mediji. Tie ir jāsavieno kopā, un tur jābūt profesionālim, kas spēj to izdarīt. Pašam iekārtot savu izstādi – tas ir arhaisms," fotogrāfs pamato, kāpēc personālizstādes "Personības" veidošanā piesaistījis papildspēkus. "Kā jau visiem fotogrāfiem, viņam visas bildes ir ārkārtīgi mīļas, bija ārkārtīgi grūti atteikties," par to, kā notika atlase, stāsta M. Dudareva. "Atlasījām daudz. Protams, preses fotogrāfiem bilžu ir ļoti daudz. Ar katru ir saistīti notikumi, atmiņas, stāsti. Tā ir visa tā cilvēka dzīve. Tāpēc es saprotu, ka ir ļoti grūti atteikties. Tomēr pamazām, ar sāpošu sirdi nācās atteikties. Šeit ir rezultāts, pie kura kopīgi nonācām. Šie attēli stāsta, ko viņš ir redzējis, ko atlasījis no šīs pasaules. Protams, tai notikumā katrs fotogrāfs var izvēlēties kaut ko citu.

