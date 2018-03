Izdots LSO ieskaņots simfonijas ieraksts

Atslēgvārdi liepājas simfoniskais orķestris | lielais dzintars

Britu izdevniecība "Toccata Classics" februārī laidusi klajā komponista Fridriha Bruka simfoniju "Daugavpils" un "Joy of life" ierakstu. Pēc izdevniecības pasūtījuma "Lielajā dzintarā" to ieskaņojis Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Māris Kupčs un pianiste Gertruda Jerjomenko. Par to informēja LSO pārstāve Daina Vanaga.

80 gadus vecais ebreju izcelsmes komponists Fridrihs Bruks, kura simfoniskā daiļrade pievērsusi pasaulē atzītu mūzikas kritiķu un publikas uzmanību, dzimis Ukrainā un jau 40 gadus dzīvo Somijā. Taču viņa saknes meklējamas Latvijā, Daugavpilī, no kuras 1915. gadā ar cariskās Krievijas lēmumu līdz ar daudzām citām ebreju ģimenēm izsūtīja arī Bruka tēva ģimeni. Komponists izjūt savas dzimtas seno piederību Latvijai un pauž ilgas un sajūsmu par mūsu valsti. Tādēļ viņa 18. simfoniju sauc "Daugavpils" un tās pirmās daļas vadmotīvs ir tautasdziesma "Rūžeņa", kuras tēma arī svešumā esot bieži skanējusi komponista ģimenē.

D. Vanaga informēja, ka LSO ieraksts ar F. Bruka simfonijām "Joy of Life" un "Daugavpils" saņēmis atzinīgas kritikas un vērtējumus, kuru vidū īpaši jāatzīmē ievērojamā un stingrā britu mūzikas kritiķa Normana Lebrehta (Norman Lebrecht) vērtējums: "Šis vērtīgais ieraksts, kuru ar apbrīnojamu prasmi ieskaņojis LSO un diriģents Māris Kupčs, ir pelnījis plašu pasaules uzmanību."