Atslēgvārdi liepājas muzejs | plenērs | liepājas marīna | glezniecība | izstāde

Liepājas muzejā atklāta 23. Starptautiskā zīmētāju un gleznotāju plenēra "Liepājas marīna '18" atlasīto darbu izstāde. "Jā, mūsu plenēri ir ilgmūžīgi, tos varētu ierakstīt rekordu grāmatā, tomēr ar skumjām jāsaka, es neesmu pārliecināts vai izdosies noorganizēt nākamos,"

saka plenēra organizētājs Aivars Kleins.

Aivara un Ingas Kleinu rīkotais plenērs "Liepājas marīna" jau izsenis kļuvis par mākslas dzīves aktualizētāju un tradīciju uzturētāju Liepājā. Sākotnēji mākslinieki nosliecās par labu pilsētas un jūras tēmai, bet nu jau vairākus gadus plenēros tiek izcelta Liepājai īpašā ostas tematika, kas darbus padara patiešām Liepājai piederošus, jo šādā veidā pilsētas struktūra tiek atainota vēl tuvinātāk.

Liepājas muzejā iekārtotajā izstādē pārstāvēti visi mākslinieki, kas piedalījās pagājušā gada plenērā, ar katram raksturīgāko un spilgtāko darbu. Kaut sākotnēji bija plānots, ka "Liepājas marīnā '18" piedalīsies 33 mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Ukrainas, dalībnieku skaits bija lielāks, šeit izpausties vēlējās gan jaunie mākslinieki, gan tādi, kam jau liela plenēristu pieredze. "Šis plenērs atbilstoši savam cienījamam vecumam bija vissolīdākais un cienīgākais, mums bija laba sadarbība, lieliska dzīvošana, un tas viss kopā deva iedvesmu," saka A. Kleins. Kopumā šīs mākslas nometnes laikā dažādās tehnikās izstrādāti vairāki simti darbu. Pirmo reizi plenēra dalībnieki varēja radīt mākslu "Kursas" teritorijā, atainojot zvejas ostas ainavas, un to viņi labprāt darīja.

A. Kleins, uzrunājot klātesošos, pievērsās sasāpējušam jautājumam par to, ka plenēra dzīvotspēju apdraud finanšu trūkums, un pieminēja, ka 25. plenērs, visticamāk, vairs netiks rīkots. "Beidzot ir jāpiezemējas. Tas gan nenozīmē, ka es to vairs nespētu izturēt, nebūt ne. Es sajūtu enerģiju, pozitīvu atdevi no jums, tomēr vairākas zīmes rāda, ka šī tradīcija būtu jābeidz mierīgā ceļā," saka mākslinieks. Viņš pateicās šībrīža atbalstītājiem –Kultūras pārvaldei un Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldei – par līdzfinansējumu. "Lielākoties gan nākas redzēt, ka 200 sportisti ir svarīgāki par 20 māksliniekiem. Mums nav dienesta viesnīcu, kur izmitināt savus māksliniekus, un maksāt 30 eiro par guļvietu mēs nevaram atļauties. Labu nākotni tas noteikti nesola. Mums ir jāsacenšas ar milzīgiem šoviem un festivāliem, bet mēs to nevaram," skumji noteica A. Kleins.

Izstāde Liepājas muzejā būs skatāma līdz 2. jūnijam.