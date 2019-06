Jau šonedēļ notiks kuģa “Saratov” sagaidīšana

Atslēgvārdi saratov | pagaidu valdība | pasākumi | koncerts | notikuma rekonstrukcija

Jau šonedēļ, no 27. līdz 29.jūnijam, Liepājā norisināsies vēsturisku notikumu rekonstrukcija - “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā - 100”. Atceroties laiku, kad Liepāja bija kļuvusi par Latvijas valsts pagaidu valdības mītni, trīs dienu garumā ikviens varēs izdzīvot 1919. gada 27.jūnija notikumus, informē Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes komunikācijas speciāliste Jurita Krūma.

Notikumu rekonstrukcijā piedalīsies vairāki simti dalībnieki - Liepājas teātra aktieru atveidoto Pagaidu valdību sagaidīs vairāk nekā 200 liepājnieki 20. gadsimta sākuma tērpos un frizūrās, brīvprātīgie ugunsdzēsēji un skolēnu grupas. Tāpat pasākumā piedalīsies vairāk nekā 50 Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, kuri atveidos latviešu zemessargus. Gatavojoties šim notikumam, kadeti apgūst precīzi identisku soļošanu, kāda tā bija pirms 100 gadiem.

Gatavojoties pasākumam, liepājnieki, kuri iejutīsies “Saratov” sagaidītāju lomās, pagājušajā nedēļā tērpu mākslinieces Sandras Silas vadībā piedzīvoja ceļojumu laikā, uzmērot un pielāgojot vēsturiskus apģērbus.

Statistu atlasi veica režisore Maija Kalniņa. Viņai bija saraksts, kurā norādīti tie cilvēki, kuri 1919. gada 27.jūnijā ieradās ar kuģi “Saratov”, - valdība un pavadošās personas, kā arī tie, kas viņus Liepājā sagaidīja.

Svētki sāksies 27.jūnijā pulksten 13 ar ekumēnisko dievkalpojumu Liepājas Sv. Annas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pulksten 18 laukumā pie Muitas mājas sāksies vēsturiskā notikuma rekonstrukcijas iestudējums. Svētku iestudējumu veidos pagaidu valdības simboliska nokāpšana no klāja un iestudējums ar aktieriem un mūzikas kolektīviem. Noslēgumā būs gājiens maršrutā Vecā ostmala - Spīķeru iela - Jūras iela - Lielā iela - Valdemāra iela - Čakstes laukums.

28. jūnijā pulksten 20 laukumā pie Muitas mājas paredzēts svētku koncerts “Ar prieku un gandarījumu”. Koncerta ideja sakņojas Kārļa Ulmaņa runā pēc nokāpšanas no kuģa “Saratov”. Koncertā varēs baudīt neatkarības izcīnīšanas laika mūziku savienojumā ar rokmūziku. Tajā piedalīsies Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris, jauktais koris “INTIS”, pavadošā grupa, kā arī plašs Liepājas un viesu ansamblis (mūzikas grupa “Skyforger”, dziedātāja Ieva Akurātere, mūziķis Ivo Fomins u.c.). Pasākuma ietvaros Liepājā viesosies mūziķu un skatuves mākslinieku kolektīvi no vēsturiski sabiedrotajām valstīm, piemēram, dūdu un bungu grupa no Skotijas un ielu teātris no Francijas.

Dienas noslēgumā, pulksten 22.30 laukumā pie Muitas mājas norisināsies zaļumballe 20. gadsimta sākuma noskaņās. Apmeklētājus priecēs retro mūzikas ansamblis “Bellacord Tanzorchester”, brāļi Auzāni un “Slavenais Jersikas orķestris”.

Trešā svētku diena sāksies 29.jūnijā pulksten 12. Visas dienas garumā laukumā pie Muitas mājas un Liepājas vēsturiskajos kvartālos norisināsies pasākumi ģimenēm un bērniem “Pirms 100 gadiem Liepājā”. Ikviens varēs piedalīties radošajās darbnīcas un tradicionālās 20. gadsimta sākuma spēka un veiklības atrakcijās, būs dažādas teatrālas izdarības, muzicēs kapela, bet uz skatuves uzstāsies vieskolektīvi no ārvalstīm un pašmāju mūziķi.

Atrakciju klāstā būs arī “Retro foto” darbnīca, kurā ikviens interesents varēs pārģērbties 20. gadsimta sākuma drēbēs un iegūt melnbaltu foto.

Diena noslēgsies ar Kurzemes dziesmu svētkiem, kas sāksies pulksten 19 Liepājas Olimpiskajā centrā.

Pasākuma galvenā skatuve tiks izvietota Vecajā ostmalā un tās scenogrāfiju veido izcilais scenogrāfs Aigars Ozoliņš. Ņemot vērā, ka kuģis “Saratov” līdz mūsdienām nav saglabājies, pagaidu valdības nokāpšana no kuģa tiks apspēlēta simboliski.

Svētku laikā notiks arī Liepājas Tvīda brauciens. Velo braucēji aicināti tērpties 20.-30. gadu stila apģērbā un svinēt Liepājas Tvīda brauciena 10 gadu jubileju.

“Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā – 100” programma

27.jūnijā

Pulksten 13 ekumēniskais dievkalpojums Sv. Annas baznīcā.

Pulksten 18 vēsturiskās rekonstrukcijas iestudējums laukumā pie muitas mājas un svētku gājiens līdz Jāņa Čakstes laukumam.

28.jūnijā

Pulksten 20 koncerts “Ar prieku un gandarījumu” laukumā pie muitas mājas.

Pulksten 22.30 turpat zaļumballe 20. gadsimta sākuma noskaņās.

29.jūnijā

No pulksten 12 līdz 18 pasākumi ģimenēm un bērniem “Pirms 100 gadiem Liepājā” laukumā pie muitas mājas un pilsētas vēsturiskajos kvartālos.

Pulksten 19 Kurzemes dziesmu svētki LOC Olimpiskajā centrā.