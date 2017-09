Katedrāles tornī iekrāsojas dievvārdi

Atslēgvārdi sv.trīsvienības katedrāle | torņa skolas darbnīca | sadraudzība | Sandra Vensko

Sv. Trīsvienības katedrāles senatnīgajā tornī svētdien jo īpaši atbalsojās dievnama zvanu skaņas, jo tornis nebija tukšs, – tur pulcējās cilvēki, kuri ļāvās krāsām, smaržām, izjūtām.

Tā bija Torņa skolas darbnīca – sadraudzība un Bībeles tekstu zīmēšana, kuru vadīja Sandra Vensko. Viņa pastāstīja: "Ideju atvedu no Vācijas, kur šādas nodarbības praktizē. Pēc dievkalpojuma turpina dzīvot izjūtas par dzirdēto, un te notiek to uzlikšana uz papīra. Tā ejam uz garīgo pilnību. Par to dievkalpojumā runāja arī dekāns Pēteris Kalks. Tā ir garīgās izaugsmes būtība. Tā ir brīva griba – cilvēks nāk un pilnveido sevi, viņš ir gaidīts te būt un labi justies. Neiejaucamies radošajā darbā, te nav nepareizu zīmējumu."

Apcerei dalībniekiem bija piedāvāts teksts no Bībeles: "Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts: no ticības taisnais dzīvos." Līga Lapiņa, raugoties uz doto citātu, atzina, ka uz lapas uzliks to, ko jūt. Vēl sēžot pie baltas lapas, Ritvars Trukšāns pastāstīja, ka šajā baznīcā viņš ir kristīts, bet tagad, atrodoties senā dievnama tornī: "Skatos uz doto tekstu un domāju, kā to vizualizēt." Zīmētāju vidū bija jaunieši, māmiņas un vecmāmiņas ar bērniem.

Bībeles teksta attēlošana bija viens no Eiropas kultūras mantojuma dienu programmas pasākumiem. Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle trešo gadu pēc kārtas piedalās šajā projektā, un otro gadu katedrālē notiek arī Dzejas dienas. Piektdien astoņos vakarā katrs cilvēks, kurš vēlas izbaudīt senās ēkas varenumu un piedzīvot, kā savijas krāsās, kā dievnama sienās izskan mūzika un vārdi, aicināts apmeklēt dzejas un mūzikas performanci "Dzejas vertikāle". Tajā piedalīsies dzejnieki Gunita Boka, Inta Kampara, Dace Metēja, Gunta Šnipke, Valentīns, Sandra Vensko, māksliniece Agnese Rudzīte, mūziķe Ieva Tālberga, ērģelniece Maija Zaķis, notiekošo iegaismos gaismu mākslinieks Jānis Vasilis.