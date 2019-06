Kazahstānas mentalitāte spilgtās krāsās

Atslēgvārdi liepājas muzejs | izstāde | māksla | Rauza Jeralijeva | glezniecība

Liepājas muzejā atklāta Kazahstānas mākslinieces Rauzas Jeralijevas gleznu izstāde "Es – pasaules daļa". "Caur mākslu mēs mācāmies izprast Kazahstānu, tās cilvēkus un mentalitātes izjūtu. Tāpēc no šīs krāšņās izstādes smelsimies krāsu un dzīves prieku," atklājot izstādi, klātesošos uzrunāja Liepājas muzeja vadītāja Dace Kārkla.

Ienākot izstāžu zālē, spilgtie krāsu dialogi uzrunā nemanot – darbi ir daudzkrāsaini, spilgti un sulīgi, pilni pozitīvām emocijām. Tie ataino mākslinieces īpašo pasaules izjūtu, šķiet R. Jeralijeva visu redz košāk un cerīgāk. Māksliniece, krāsu virtuozi klājot uz audekla, rada šedevrus, kuru tematika ir pasaules skaistums, dzīves garša, formu pilnība, tam visam pāri esoša mīlestība, kad citādi varam paskatīties uz it kā pierastām un vienkāršām lietām. Krāsas un gaismas spēles ir R. Jeralijevas spēcīgākie mākslas izpausmes veidi. Arī mākslas darbu žanri ir atšķirīgi – portrets, klusā daba, ainava, dekoratīvās un abstrakti simboliskās kompozīcijas –, tie tapuši vairāku gadu periodā, turklāt katrs mirklis ir smelts no mākslinieces dzīves un mijiedarbības ar pasauli.

Lai arī māksliniece ir cienījamā vecumā, pārkāpusi nu jau 80 gadu slieksni, no otas viņa nešķiras. "Līdz šim Rauza savus darbus īpaši neizstādīja plašākai apskatei, viņa to sāka darīt tikai pēdējos četros gados," izstādes viesiem pastāstīja R. Jeralijevas znots Asambajevs Valihans, kurš bija ieradies pārstāvēt gleznotāju Liepājā. Viņš piebilda, ka sievasmātes izstāde apceļojusi arī Lietuvu, kur tika eksponēta vairākās pilsētās. Pati māksliniece par savu mākslas filozofiju un gleznām saka: "Esmu pārliecināta, ka visuvarenais mākslinieks ir Dievs! Redzu skaistumu un krāsu spēli pat dubļu peļķē, kurā ir iekritis sakaltis zars. Lai to uzgleznotu, man nepietiek krāsu, kas ir manā rīcībā uz krāsu paletes. Daba nav pārspējama. Kad es pieskaros pie audekla, katrs triepiens man ir kā dvēseles kliedziens. Krāsas – tas ir prieks, krāsas – tā ir bauda, krāsas – tā esmu es!"

R. Jeralijeva dzimusi Ukrainā, mācījusies Alma-Atas mākslas vidusskolā. Gleznošanu apguvusi pie dižākajiem Kazahstānas māksliniekiem: Aišas Galimbalijevas, Kanafija Teļžanova un citiem. Izjūtot vēlmi darboties radoši, māksliniece izmēģināja spēkus dizaina projektu izstrādē, kā rezultātā aizrāvās arī ar keramiku, tomēr glezniecība tik un tā palika vistuvākais mākslas izpausmes veids.

Izstāde Liepājā apskatāma, pateicoties muzeja veiksmīgai sadarbībai ar Kazahstānas vēstniecību. Šis ir jau otrais projekts – pirmo reizi Kazahstānas māksla muzejā tika eksponēta mākslinieces Leilas Mahatas darbu izstādē "Te nu es esmu". Kazahstānas goda konsuls Latvijā Kairats Kambarovs par šādu sadarbību izsakās atzinīgi, viņš saka, ka ir pagodināts būt Kurzemes kultūras galvaspilsētā: "Liepāja ir brīnišķīga pilsēta, es šeit esmu jau otro reizi, bet labprāt pieņemšu jaunus uzaicinājumus. Esmu pagodināts par iespēju sadarboties."

Izstāde Liepājas muzejā būs skatāma līdz 16. jūnijam.