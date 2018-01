Koncertzālē “Lielais dzintars” atklās izstādi “Pierakstītā skaņa”

Atslēgvārdi izstāde | lielais dzintars | pierakstītā skaņa

Pirmdien, 8. janvārī pulksten 17 koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā Civita Nova tiks atklāta izstāde “Pierakstītā skaņa”, kas ļauj izsekot, kā gadsimtiem ilgi veidojusies tradīcija skaņu fiksēt notācijas jeb mūzikas pieraksta zīmēs, portālam ziņoja SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

Izstādē aplūkota Rietumu mūzikas notācijas attīstība no viduslaikiem līdz mūsdienām. “Muzikālās notācijas simboli grafiski mēdz līdzināties vizuālās mākslas elementiem. Šī paralēle savulaik ieintriģēja ne vienu vien mākslinieku, kuri prātoja, vai pastāv cēloņsakarība starp nošu pieraksta estētiku un labu mūziku. Savukārt no komponistu skatupunkta – ne visa mūzika, kas notīs skaisti izskatās, ir kvalitatīva, taču labai mūzikai vienmēr piemitīs arī vizuāla pievilcība,” stāsta viens no izstādes kuratoriem komponists Jānis Petraškevičs.

Izstāde “Pierakstītā skaņa” koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā Civita Nova būs aplūkojama līdz 8. februārim ik dienu koncertzāles darba laikā bez ieejas maksas.

Savukārt 25. janvārī pulksten 14.15 un 16 visi interesenti aicināti uz bezmaksas lekciju - pastaigu ar vienu no izstādes veidotājiem, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociēto profesoru Rolandu Kronlaku. Sarunas dalībniekiem būs iespēja uzzināt plašāku informāciju par izstādē apkopotajiem materiāliem un uzdot profesoram interesējošos jautājumus. Pieteikšanās, rakstot uz koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centra e-pastu info@lielaisdzintars.lv, vai zvanot pa tālruni 634 24555.