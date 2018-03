Atslēgvārdi notikumi | kultūra | liepājas dzimšanas diena

Liepājas 393. dzimšanas dienas nedēļas nogale piepildīta ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, taču par vērienīgāko uzskatāms lielkoncerts "LIEPĀJA izAICINA". Pie tā ar savām idejām vairākus mēnešus strādāja jaunieši kopā ar dažādiem profesionāļiem.

16. un 17. martā Liepājas Olimpiskā centra arēnā lielkoncerts "LIEPĀJA izAICINA" pulcēs teju 200 talantīgus jauniešus no visas Latvijas, kā arī vairākus populārus Latvijas mūziķus, to skaitā Valteru Pūci no grupas "Dagamba", Jāni Aišpuru no "The Sound Poets", komponistu Uldi Marhilēviču, grupu "My Radiant You", džeza dziedātāju Kristīni Prauliņu, Daumantu Kalniņu, hip-hop dziedātāju "Viņa", īstajā vārdā Zelma Jēgere, Andri Ērgli, Žoržu Siksnu, Aigaru Kalviņu, Anci Krauzi, kā arī rokmūziķi Ivo Fominu.

Pasākumu vadīs Dagmāra Legante un Aigars Kārkliņš.

"LIEPĀJA izAICINA" ir vienīgais valsts simtgadei veltītais populārās mūzikas notikums, kas tik kuplā skaitā pulcēs jauniešus. Kamēr ar pasākuma režisoru Intaru Rešetinu un dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci notiek aktīvs darbs pie koncerta scenārija, citi jaunieši nododas grandiozas skatuves scenogrāfijas izveidei un pasākuma publicitātes plānošanai.

"Šāda mēroga projekts nenoliedzami prasījis kādu papildus darba stundu un ļoti daudz radošas izdomas. Liepājas aktīvajiem jauniešiem tas nav bijis šķērslis un viņi ar pilnu jaudu metušies iekšā nezināmajā. Jaunieši ir kolosāli, enerģijas un izdomas pilni, tieši tādēļ ar viņiem arī ir tik interesanti un saistoši darboties. Viņi ir nenoslīpēti dimanti, kas arī, ja reizēm "šauj pa krūmiem", ir oriģināli savu ideju un domu lidojumos. Tas iedvesmo arī mani," daloties pārdomās par pēdējos mēnešos paveikto, stāsta pasākuma režisors Intars Rešetins.

"LIEPĀJA izAICINA" apvienos jaunos talantus ar populāriem un tautā mīlētiem mūziķiem, piedāvājot krāšņu un jautrības pilnu šovu. Kopā ar pieaicinātiem viesmāksliniekiem jauniešu izpildījumā izskanēs Latvijas autoru skaņdarbi, īpaši šim notikumam komponēti jaundarbi, deju uzvedumi un citi radoši pārsteigumi.

Dagmāra Legante atzīst: "Es cienu radošumu jaunajos cilvēkos! Tas, ka viņi ir metušies šajā grūtajā un vienlaicīgi fantastiskajā pasākumā, ir traki un apsveicami un tāpēc es to atbalstu! Man patīk, ka ir pozitīva sacensība, jo tā ir motivācija izaugsmei.

Aug jauna paaudze un es esmu lepna par to, ka tā augstu vērtē kultūru un sajūt nepieciešamību pēc tās. Strādāt kopā, plecu pie pleca ar profesionāļiem - kas var būt iedvesmojošāk!"

Kamēr režijas darba grupa slīpē pēdējās scenārija nianses, citi jaunieši čakli strādājuši pie koncerta scenogrāfijas un vizuālā tēla. Sākot darbu pie lielkoncerta plānošanas, pasākuma radošā komanda bijusi vienisprātis, ka šis nebūs vienkāršs koncerts. Tieši pretēji. Koncerta apmeklētājus gaida iespaidīgs šovs uz vēl iespaidīgākas skatuves. Kā stāsta galvenais scenogrāfs Ritvars Embrekts: "Tā būs ļoti iespaidīga un apjomīga skatuve, kādu Liepāja vēl nav redzējusi. Pēdējos mēnešus kopā ar jauniešiem esam aktīvi strādājuši pie scenogrāfijas vīzijas un labāko tehnisko risinājumu meklēšanas. 200 kvadrātmetru lielā skatuve būs klāta ar īpašu spoguļgrīdu, centrālais elements atgādinās milzīgu Latvijas karti, kas reizē strādās kā ekrāns. Mums būs vairāk nekā 20 dažādi priekšnesumi un katrs ar savu video stāstu. Netrūks arī pārsteigumi un specefekti. Esmu pateicīgs aktīvajiem jauniešiem, kuri nenogurstoši iesaistījušies ikvienā detaļā. Mēs visu darām kopā un, manuprāt, šis pasākums ir lielisks pamats tālāku mērķu uzstādīšanai un sasniegšanai. Ceru, ka ikviens jaunietis paņems kripatiņu radošuma un iedvesmas no gala rezultāta - lielkoncerta."

Notikumi:

- Ar daudzveidīgiem pasākumiem no 16. līdz 18. martam Liepājā tiks atzīmēta pilsētas 393. dzimšanas diena. Festivāls "Latvijas Goda aplis" ir aicinājums svinēt Latvijas simtgadi novados.

Godinot valsts simtgadi, svētku nedēļas nogalē Liepājā iemirdzēsies vairāki gaismas objekti. Liepājnieki un pilsētas viesi varēs skatīt īpašas gaismu spēles mūzikas pavadībā, kas izgaismos Liepājas Universitātes fasādi. Tāpat visas svētku nogales dienas būs iespēja apmeklēt arī Jūrmalas parku un ļauties nesteidzīgai pastaigai pa izgaismotu koku birzi. Parkā tiks izvietoti gaismekļi pie 21 koka, kas ļaus tos izgaismot diennakts tumšajā laikā.

- Savukārt 17. martā aktīvākajiem liepājniekiem būs iespēja doties biedrības "Nūjo ar vēju" komandas instruktori pārgājienā no Laumas rajona uz Karostu un teātru cienītājiem Liepājas leļļu teātrī pulksten 12 izrāde "Kā zvēri Pēterīti pārmācīja".

- 18. martā pulksten 11 svinīgi tiks atklāta jaunuzceltā LOC Manēža, kur katrs pats varēs izmēģināt dažādus sporta veidus un klātienē iepazīt jaunās manēžas telpas.

- Tāpat 18. martā, pulksten 14 koncertzālē "Lielais dzintars" notiks tradicionālā "Gada liepājnieku" un "Goda liepājnieka" apbalvošanas ceremonija, kurā par īpaši spilgtiem un pamanāmiem veikumiem tiks pasniegti 15 "Gada liepājnieks" un viens "Goda liepājnieks" apbalvojumi.

- 16.martā koncertzālē "Lielais dzintars" norisināsies 26. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāla koncerts "Raimonds Pauls", kurā kopā ar Maestro piedalīsies Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Māris Sirmais. Programmā paredzēta tikšanās ar Maestro Raimondu Paulu, jaunas, oriģinālas Maestro dziesmu apdares komponistu Ērika Ešenvalda, Riharda Dubras un Jēkaba Jančevska aranžējumos korim un orķestrim.

- 17.martā pulksten 18 Liepājas teātrī notiks dziedātājas Aijas Andrejevas jaunā albuma "Mēs pārejam uz Tu" prezentācijas koncerts, kurā tiks izdzīvotas un izspēlētas dziesmas gan no jaunā albuma, taču arī visu sen iemīļotas dziesmas netiks turētas zem pūra, bet, kā saka Aija, tās iegūs citu krāsu un skanējumu.

"Jaunais albums ir mans pārdzīvojums un piedzīvojums. Tas ir stāsts par vienu manas dzīves nodaļu, ar kuru gribu dalīties. Tās ir manas pārdomas, pieredze, mani sāpīgie un tumšie brīži, absolūta laime un ekstāze; tā ir mīlestība un ticība; tas ir izaicinājums būt drosmīgai un godīgai attiecībās ar cilvēkiem, un galvenokārt – ar sevi pašu. Tas ir ceļš pie sevis, pie saknēm. Dabisks process, kas notiek ar katru no mums.

Šis albums ir maratons, tā ir garā distance. Lai kā arī vēlējos to izdot, jau sākot no 2015.gada, taču to nācās atlikt par vienu, diviem un beigās – par trim gadiem, jo tāda ir dzīve, kā slavenajā teicienā "Cilvēks domā, Dieviņš dara". Nupat jau gribas teikt, ka albums ir gatavs, un ar to noslēgsies viens ārkārtīgi būtisks manas dzīves posms; vismaz es to tā izjūtu. Sāksies jauna nodaļa, jau atkal citā kvalitātē, būs cita Aija, bet galvenais: būtībā – tā pati es! Drosmīga, atbildīga, ar dzīvu iekšējo bērnu – mazo huligānu, sievišķīgu un pilnu sirdi mīlestības!

Man viens draugs reiz jautāja: "Aija, ko tu gribi pateikt ar savu mūziku, ko gribi dot cilvēkiem?" Lai cik tas varbūt banāli izklausītos, es gribu dalīties mīlestībā. Caur mūziku un būšanu uz skatuves es varu dot mīlestību un vairot to citos. Tas ir mans galvenais uzdevums."

- 20.martā pulksten 10 Liepājas Latviešu biedrības namā notiks Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla organizētais darba gadatirgus "Darbs un karjera".

Pašreizējā darba tirgus situācijā vairāku nozaru darba devēji saskaras ar grūtībām atrast nepieciešamos speciālistus. Piedaloties darba gadatirgū, darba devēji iegūst lielisku iespēju informēt par savu uzņēmumu un darba iespējām tajā, klātienē tikties ar darba meklētājiem, veikt darba intervijas ar pretendentiem uz brīvajām darba vietām un atlasīt piemērotākos kandidātus.

Darba gadatirgos piedalīsies arī Latvijas un citu Eiropas valstu nodarbinātības dienestu eksperti, valsts institūciju, profesionālās izglītības iestāžu un Eiropas informācijas tīklu pārstāvji, kuri informēs par darba, izglītības, karjeras un biznesa uzsākšanas iespējām Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.