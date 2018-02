Kultūras aktualitātes šonedēļ

Atslēgvārdi afiša | pasākumi | kultūra | pirmizrāde

Šajā nedēļas nogalē Liepājas kultūras piedāvājums ir gana plašs, lai ikviens spētu atrast tieši sev interesējošo pasākumu - notiks dažādas teātra izrādes, koncerti, konkursi...

Mazajiem kultūras baudītājiem un viņu vecākiem šonedēļ iespējams baudīt Leļļu teātra izrādi "Bruno mācās skaitīt", kā pirmizrāde notiks 24.februārī pulksten 12.00 Liepājas Leļļu teātra zālē.

Tā ir izrāde par to, kā četrgadīgais Bruno mācās skaitīt un ar dažādām spēlēm un latviešu dzejnieku dzejoļiem iepazīst ciparus.

Izrādes režisore Dace Skadiņa stāsta, ka izrādes tapšanas process bijis garš. "Lai par šo tēmu izlasītu vismaz pārsimts dzejoļus un no tiem atlasīt piemērotākos, paiet ilgs laiks. Arī šis slimošanas laiks jauca dažādus plānus, taču līdz pirmizrādei būsim tikuši," priecīga atzīst režisore.

Viņa pirmizrādi gaida ar lielu satraukumu, jo dažādas izmaiņas bieži radījušas grūtības. "Vienmēr ir tā – ja tiec iespiests stūrī, ir jāmeklē izeja! Katrs darīja, ko varēja un tā esam nonākuši pie gala rezultāta."

Režisore vēlas, lai izrādes laikā bērni un viņu vecāki saprot, ka gūt zināšanas var arī jautrā veidā. "Ir jāsaprot, ka visas mums nepieciešamās zināšanas varam apgūt arī priecīgi un lustīgi. Nevajag bērnu nosēdināt pie galda un teikt: "Tagad mācies skaitīt!"." Viņa uzskata, ka vislabākais mācību instruments ir spēles un aktivitātes kopā ar vecākiem.

Notikumi:

- Piektdien, 23. februārī, Liepājā notiks Latvijas amatierteātru iestudējumu reģionālā skate “Gada izrāde 2017”, kuras ietvaros ikviens interesents varēs apmeklēt trīs iestudējumus:

17.00 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē Jauniešu teātra studijas izrāde "Civilķēde" /M.Perveņecka/

18.30 Liepājas Leļļu teātrī Metalurgu Tautas teātra izrāde "Karuselis" /Ē.Vilsons/

20.00 Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē Liepājas Tautas teātra izrāde "Kuršu vikingi" /A.Migla, V.Rūmnieks

- Piektdien pulksten 15.00 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā norisināsies Modes diena "Krāsu sprādziens", kur dalībnieki no dažādām izglītības iestādēs rādīs savas tērpu modelēšanas, šūšanas un demonstrēšanas prasmes, kuras vērtēs žūrija.

- Pulksten 18.30, kultūrvietā "Kursas Putni" notiks otrais neformālu stāstu un sarunu pasākums, kur ar saviem stāstiem dalīsies tie, kas atgriezušies uz dzīvi Liepājā pēc darba vai mācībām ārzemēs.

Šoreiz ar savu pieredzi dalīsies liepājnieki Gatis Ginters, Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas Biznesa attīstības nodaļas vadītājs un Līga Eglīte, Juliannas pagalma attīstītāja un plaša profila speciāliste ar savulaik Itālijā, Londonā, Edinburgā, Ņujorkā un Budapeštā gūtu pieredzi.

- Savukārt sestdien visas dienas garumā Liepājas Latviešu biedrības namā septītais Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra rīkotais bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un solistu konkursu “Pērļu lietus”, kas pulcē dziedātājus no visas Latvijas.

No pulksten 11.00 savas muzikālās prasmes rādīs jaunākie dziedātāji vecuma grupā no 5 līdz 7 gadiem, no pulksten 14.00 uzstāsies bērni vecumā no 8 līdz 12 gadiem, savukārt vakarpusē, no pulksten 17.00 uz skatuves kāps jaunieši vecumā no 13 – 16 gadiem.

- 24.februārī pulksten 16.00 koncertzālē "Lielais dzintars" norisināsies 18. Baltijas valstu Studentu Dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" ieskaņas koncerts.

Koncertā piedalīsies Latvijas augstskolu 16 sieviešu, vīru un jauktie kori un Vilņas universitātes jauktais koris – kopā 450 dziedātāju. Koncerta režisors ir Jānis Siliņš, koncertmeistars Normunds Kalniņš, bet mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.