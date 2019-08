Kur aiziet: Aicina iepazīt dažādas kultūras un baudīt krāšņus koncertus

Atslēgvārdi kur aiziet | pasākumu kalendārs | afiša | notikumi | kultūra

Sestdien, 10.augustā, pulksten 19 koncertzālē "Lielais dzintars" muzicēs amerikāņu džeza dīva Šeina Stīla un Latvijas Radio bigbends.

Amerikāņu džeza dīva, dziedātāja, dziesmu autore un Brodvejas aktrise Šeina Stīla (Shayna Steele) apvienojusies ar pašmāju artistisko Latvijas Radio bigbendu, lai sniegtu savu pirmo kopīgo koncertu Liepājai.

Jau līdz ar sava pirmā soloalbuma "I’ll be Anything" iznākšanu Stīla kļuva par atzītu solomākslinieci. Klubi Losandželosā cīnījās par viņas priekšnesumiem, un Sanfrancisko, Ņujorkā, Milānā, Romā un Cīrihē Stīlu sagaidīja pārpildītas zāles un uzticīgs fanu loks. Desmit gadus pēc sava pirmā soloalbuma spēcīgā vokāla īpašniece ir nodēvēta par amerikāņu džeza dīvu, vienu no mūsu laika spožākajām dziedošajām sensācijām. Harizmātiska, apburoša un patiesi unikāla balss ar vulkāna izvirdumam līdzīgu spēku, izcila vokālā tehnika un komponistes prasmes. Sadarbībā ar popmūzikas zvaigzni Riannu un amerikāņu elektroniskās mūzikas leģendu Mobiju ierakstījusi vēl vienu spožu soloalbumu "Rise".

Piektdiena, 9.augusts

Pludmales bārā "7. līnija" piektdien un sestdien no pulksten 18 pasākumā "7. līnija FEST" uzstāsies grupas "Līvi", "Pēc tumsas", kā arī Viktors Vtorovs, Vjačeslavs Mitrohins, Noris & Co, Marks Lainots un Kārlis Briedis.

Koncertzālē "Lielais dzintars" pulksten 19 izskanēs Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts "Romantisma ziedonis".

Pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" no pulksten 20.30 muzicēs Guntis Veits un Guntis Brancis.

No pulksten 22 mūzikas klubā "Fontaine Palace" pašmāju repera Nātre jaunā albuma "Atmoda" prezentācija.

Pludmales bārā "Red Sun Buffet" piektdien un sestdien no pulksten 23 ballīte "Friday Beach Party".

Sestdiena, 10.augusts

Jūrmalas parkā, pie bērnu rotaļu laukuma, no pulksten 12 norisināsies pasākums ģimenēm "Noķer spēles garšu!". Pasākuma dalībniekus priecēs jautras spēles - gan galda, gan kustību, stafetes, atjautības uzdevumi un vasaras radošās darbnīcas.

No pulksten 20.30 pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" uzstāsies Ilgvars Žilinskis.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" no pulksten 22 "Latvian rock night".

Svētdiena, 11.augusts

No pulksten 12 Jāņa Čakstes laukumā pirmo reizi notiks mazākumtautību kultūras diena. Visas dienas garumā varēs iepazīties ar plašo mazākumtautību kultūras kolektīvu radošo darbību un tradīcijām. Apmeklētāji aicināti baudīt mazākumtautību kolektīvu koncertprogrammas, kā arī piedalīties dažādās tradīciju aktivitātēs – baudīt nacionālos ēdienus un dzērienus degustācijās, iesaistīties tradicionālo izstrādājumu darināšanā, piedalīties citām tautībām raksturīgās rotaļās un spēlēs. Mazākumtautību kultūras dienas pasākumos piedalīsies 12 kolektīvi, kas pārstāvēs septiņas nacionalitātes – baltkrievus, ebrejus, lietuviešus, krievus, poļus, ukraiņus un vāciešus.

Jūrmalas parkā pulksten 12 bērnu rīts kopā ar Liepājas ceļojošo cirku "Beztemata".

Kultūras namā "Wiktorija" pulksten 19 starptautiska džeza trio "Serendipity" koncerts.

Trešdiena, 14.augusts

Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā pulksten 17 notiks seminārs no cikla "Baltvāciešu mantojuma vasara".

Pulksten 19 koncertzāle "Lielais dzintars" klausītāji varēs baudīt čellista Ivara Bezprozvanova un pianista Riharda Plešanova saspēli.

No pulksten 19.30 pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" Artis Ādmīdiņš gādās par saulrieta melodijām.

Pie Liepājas ezera pulksten 21 ciklā "Liepaja Lake Music" muzicēs Emīls Balceris.

