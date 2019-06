Kur aiziet: Aicina uz krāšņiem koncertiem

Atslēgvārdi kur aiziet | pasākumu kalendārs | afiša | notikumi | kultūra

Sestdien, 29.jūnijā, pulksten 19 Liepājas Olimpiskajā centrā norisināsies Kurzemes Dziesmu svētki "Es esmu dzīvība".

Dziesmu svētkos uzstāsies vairāk nekā 2000 koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru dalībnieku no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Koncerta mākslinieciskā koncepcija un programma veidota, akcentējot Kurzemes kultūrvēsturiskā novada pamatvērtības, tajā iekļauti daudzu Latvijas un pasaules mūzikas kultūrai nozīmīgu, ar Kurzemi saistītu autoru – Ernesta Vīgnera, Emiļa Melngailļa, Alfrēda Kalniņa, Pētera Vaska, Agra Engelmaņa, Selgas Mences, Ērika Ešenvalda, Jāņa Lūsēna, Raimonda Tigula, Andra Kontauta – un citu autoru skaņdarbi. Muzikālo pavadījumu nodrošinās pūtēju orķestri un mūziķu grupa Normunda Kalniņa vadībā.

Skatītāji varēs izbaudīt dzīvā skanējuma jaudu, ko radīs triju žanru sintēzē veidots uzvedums, – orķestri spēlēs, kori dziedās, dejotāji dejos, sniedzot krāšņu un emocionālu pārdzīvojumu, kurā mūziku varēs ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt. Koncertā gaidāmi dažādi tehniski, muzikāli un vizuāli pārsteigumi.

Piektdien, 28.jūnijā

Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzālē pulksten 16 notiks dzejnieka Ādolfa Gaujieša jaunās grāmatas "Smeldzi nenoliegt" priekšlasījums. Tajā piedalīsies pats autors, taču tekstus savā mākslā pasniegs aktieri - Ilga Martinsone, Jānis Dreiblats un Ieva Lindenbauma. Muzicēs ansambļi "Sentiments", "Zilais lakatiņš", solo Gunārs Bergs un citi.

Pulksten 19 Liepājas Olimpiskajā centrā grupas "Pesņari" 50 gadu koncerts.

Pludmales bārā "7. līnija" no pulksten 19 saksofona vakars.

Laukumā pie Muitas mājas pulksten 20 būs svētku koncerts "Ar prieku un gandarījumu", bet pulksten 22.30 – zaļumballe 20. gadsimta sākuma noskaņās.

No pulksten 20.30 pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" muzicēs Viktors Vtorovs.

Sestdien, 29.jūnijā

Laukumā pie Muitas mājas pulksten 12 sāksies pasākums ģimenēm un bērniem "Pirms 100 gadiem Liepājā". Pasākumā varēs sastapt ielu māksliniekus, leijarkastniekus, akardeonistus un ermoņiku spēlmaņus, piedalīties radošajās darbnīcas un tradicionālās 20. gadsimta sākuma spēka un veiklības atrakcijās. Savukārt pulksten 13 tiks dots starts 10.Liepājas Tvīda retro velobraucienam.

Pulksten 14 Liepājas Latviešu biedrības namā atklās Kauņas mākslinieku izstādi "Pagaidām, mūžīgi".

Kultūras namā "Wiktorija" pulksten 18 notiks godalgotās filmas "The Song of Sway Lake" seanss ar amerikāņu režisora Ari Golda klātbūtni. Savukārt pulksten 20 būs iespēja noskatīties citu šī kinorežisora augsti novērtēto filmu "Adventures of Power".

No pulksten 19 pludmales bārā "7. līnija" viesus izklaidēs Tālis Marhilēvičs.

Pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" no pulksten 20.30 muzicēs Jānis Šteinbergs.

Pie Liepājas ezera pulksten 21 ciklā "Liepāja Lake Music" uzstāsies Katrīna Kabiņecka.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" no pulksten 23 uz skatuves kāps Arturs Skutelis.

Svētdien, 30.jūnijā

Pulksten 12 Jūrmalas parkā Bērnu rīts kopā ar Liepājas Leļļu teātri.

Trešdien, 3.jūlijā

Pie Liepājas ezera ciklā "Liepāja Lake Music" pulksten 21 muzicēs Ieva Dreimane.

Ceturtdien, 4.jūlijā

Koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" pulksten 19 izrādīs Rūdolfa Blaumaņa joku lugu "No saldenās pudeles".

Valtera bibliotēkā "Grāmatēžu klubiņā" diskutēs par Sandras Vensko romānu "Adele".

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.