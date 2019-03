Kur aiziet: Ieraugi zvaigznes

Atslēgvārdi kur aiziet | kultūra | afiša | notikumi

1.martā pulksten 21 grupa "Zari" aicina visus interesentus uz pavasara ieskaņas koncertu Kultūras namā "Wiktorija".

Grupa pēc albuma "Sazaroti" izdošanas ir sākuši darbu pie oriģinālmelodijām, kuras tuvākā nākotnē ir paredzējuši izdot albumā.

"Zari" veidojot jaunus skaņdarbus, joprojām palikuši uzticīgi Latviešu tautasdziesmu tekstam un buramvārdiem, jo, viņuprāt, tas ir ļoti bagāts un neatkārtojams Latviešu mantojums, kuru labprāt grupa atdzīvina mūsdienās ar jau citu muzikālo sajūtu.

Savukārt otrdien, 5. martā, pulksten 17 Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" 2. stāva galerijā atklās fotogrāfa Jāņa Vecbrāļa fotoizstādi "Zvaigznes Dzintarā".

Fotogrāfa Jāņa Vecbrāļa fotoizstādē "Zvaigznes dzintarā", iemūžinātas melnbaltās fotogrāfijās, būs apskatāmas spilgtākās zvaigznes no Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncertiem laikā no 2016. līdz 2018. gadam. Par izstādi pats fotogrāfs stāsta: "Fotografēju Liepājas Simfoniskā orķestra koncertus jau 8 gadus. Pa šiem gadiem ir sakrājusies pietiekami iespaidīga fotogrāfiju kolekcija. Pirms vairākiem gadiem man bija izveidota fotogrāfiju sērija ar nosaukumu "Saskati mūziku". Tā kā koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls ir noritējis jau trīs gadus, orķestra vadība nāca klajā ar ideju radīt tieši ar šo festivālu saistītu fotoizstādi. No lielā fotodarbu apjoma nebija viegli izraudzīties fotogrāfijas šīs izstādes veidošanai. Daudzu stundu garumā klejoju pa arhīviem, meklējot īstās bildes, kas parāda festivāla trīs gadu būtību. Tad radās ideja vadīties pēc saukļa "Zvaigznes dzintarā", un tas jau atviegloja uzdevumu. Rezultātā tika atlasītas 23 fotogrāfijas." Izstāde būs apskatāma līdz 14. aprīlim.

Piektdien, 1.martā

"Austras istabā" pulksten 19 ciklā "Dziesmu aplis" – jaunradīto dziesmu satikšanās.

Kultūras namā "Wiktorija" pulksten 21 notiks grupas "Zari" koncerts.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" muzicēs apvienība "Snovonne".

Sestdien, 2.martā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā "Vaduguns" pulksten 15 iespējams apmeklēt Imanta Kalniņa III koncertprogrammu.

Liepājas Universitātē pulksten 15 būs koncerts "Baltijas ceļam 30".

"Austras istabā" pulksten 19 notiks Austrasbērnu sadziedāšanās.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" muzicēs apvienība "Two on Tour".

Svētdien, 3.martā

"Austras istabā" pulksten 13 notiks tautasdziesmu koncerts.

Trešdien, 6.martā

Liepājas Olimpiskajā centrā pulksten 15 sāksies modes diena "Krāsu sprādziens".

Ceturtdien, 7.martā

Muzeja filiālē pulksten 14 ar lekciju un romu ansambļa uzstāšanos atklās izstādi "Romu holokausts Latvijā (1941–1945)".

Liepājas Latviešu biedrības namā pulksten 17 Dzintara Adieņa izstādes atklāšana.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.