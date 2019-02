Kur aiziet: Māksla šķels ledu

Atslēgvārdi kur aiziet | pasākumu kalendārs | afiša | notikumi | kultūra

9. februārī Juliannas pagalmā un apkārtējā teritorijā no pulksten 11 līdz 18 norisināsies Ziemas festivāls "Māksla šķeļ ledu".

Ziemas festivāls ir jauns tematisks pasākums, kura moto ir "Māksla šķeļ ledu!". Pasākuma programma veidota aizraujoša, dažādiem izaicinājumiem, muzikāliem priekšnesumiem un aktivitātēm bagāta.

Svētku noskaņu visas dienas garumā radīs dažādas ielu mākslas performances, jautrību piešķirs loterijas un konkursi. Mazos pasākuma apmeklētājus kultūrvietā "Kursas putni" izklaidēs radošās darbnīcas bērniem. Būs arī publiskā slidotava, orientēšanās, svētku zupas gatavošana un degustācija un daudz citu aktivitāšu.

Apmeklētājus priecēs arī mājražotāju tirgus un amatnieku nometne, kur varēs iegādāties daudzveidīgu produkciju. Nometne atradīsies F. Brīvzemnieka, Kuģinieku ielās un nelielā promenādes daļā.

Ziemas festivālā krāšņus priekšnesumus sniegs mūziķi Iveta Baumane un Roberts Pētersons, kā arī grupas "Flame", "The Rolltones" un "Neon Saturdays".

Festivāla galvenā norises vieta ir Juliannas pagalms, tomēr liela daļa aktivitāšu notiks arī F. Brīvzemnieka un Kuģinieku ielā, "Gypsy Camp", kā arī nelielā daļā promenādes.

Vairāk informācijas pasākuma programmā.

Piektdien, 8.februārī

Koncertzālē "Lielais dzintars" pulksten 19 izskanēs "Bēthovena Piektā un Liepājas čellkoncerts".

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" no pulksten 23 muzicēs grupa "Dzelzs vilks".

Sestdien, 9.februārī

Pulksten 12, 13 un 14 Karostas ūdenstornī notiks bezmaksas ekskursijas. Karostas ūdenstornī būs apskatāma ekspozīcija, kas stāstīs par Karostas ūdenstorņa un Karostas ūdensapgādes vēsturi.

No pulksten 13 jaunā atpūtas un izklaižu centra "Don't forget to relax" atklāšana Vecajā ostmalā 22.

Folkloras centrā "Namīns" pulksten 15 svinēs Meteņdienu.

Liepājas Latviešu biedrības namā pulksten 18 notiks tautas deju labdarības koncerts "Sadancojam Liepājā".

Pulksten 19 Liepājas Olimpiskajā centrā traģikomiska dziesmuspēle "Tobāgo".

""Tobāgo" ir viens no mīļākajiem darbiem manā daiļradē, un arī viens no dārgākajiem, jo tas saistīts ar manu dzimto pusi – Kurzemi," atzīst izrādes mūzikas autors Uldis Marhilevičs. Viņš piebilst, ka tas ir viens no skaistākajiem un skumjākajiem latviešu tautas likteņstāstiem.

Kultūrvietā "Kursas putni" pulksten 22 uzstāsies "Valters Big Band".

Svētdien, 10.februārī

Koncertzālē "Lielais dzintars" pulksten 15 izskanēs mīlas dziesmu koncerts "Tev un ugunij".

Otrdien, 12.februārī

Pulksten 21 restorānā "Hot Potato" notiks džeza mūzikas koncerts un improvizācijas brīvā atmosfērā. Vakara īpašais viesis - Jānis Rubiks.

Trešdien, 13. februārī

Melngaiļa koncertzālē pulksten 18 būs simfoniskās mūzikas koncerts ar vijolnieci Jevgeniju Epšteini.

Pulksten 19 koncertzālē "Lielais dzintars" muzicēs Ozols, ansis, Viņa un Edavārdi.

Ceturtdien, 14.februārī

Koncertzālē "Lielais dzintars" pulksten 19 pirmizrāde "Nākamgad tai pašā laikā".

Pulksten 19.30 kultūrvietā "Kursas putni" erudīcijas spēļu vakars.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" no pulksten 20 norisināsies Valentīndienas latino deju ballīte.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.