Kur aiziet: Miers uz ūdens un sportiskas aktivitātes

24.augustā pulksten 5 no rīta "Upeskrastos" pie Bārtas upes notiks rītausmas koncerts.

Trešo gadu biedrība "Bārtas upes radošā apvienība" organizē rītausmas koncertu "Ausma 2019". Klausītāji pirms saullēkta aicināti pulcēties Nīcas novadā, "Upeskrastos", lai kāptu laivās un rīta klusumā klausītos koncertu. Ar muzikālo priekšnesumu priecēs Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa balsis, Rihards Lībietis, Marta Kauliņa, Ieva Parša ar Māri Jēkabsonu un trio "Vējš". Nomas laivu skaits ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Aicināti ierasties arī klausītāji ar savām laivām un peldlīdzekļiem, koncertu var klausīties arī krastā.

Piektdiena, 23.augusts

Liepājas Latviešu biedrības namā piektdien un sestdien no pulksten 10 skatāma gladiolu ziedu izstāde.

Rožu laukumā piektdien un sestdien no pulksten 10 notiks Vasaras ražas tirdziņš.

Pulksten 18 Liepājas Latviešu biedrības namā dokumentālās filmas "Īvāns" izrādīšana.

Koncertzālē "Lielais dzintars" pulksten 19 festivāla "Liepājas vasara" noslēgums. Liepājas Simfoniskais orķestris ar koncertu "Kalniņa Sestā un Diruflē Rekviēms" noslēgs ikgadējo festivālu "Liepājas vasara" diriģenta Māra Sirmā vadībā kopā ar kori "Latvija".

Sestdiena, 24.augusts

Pulksten 10 pie Dienvidu fortiem norisināsies riteņbraukšanas sacensības "Liepājas velodiena".

No pulksten 19 pludmales bārā "7. līnija" dzīvās mūzikas vakars kopā ar Noris&Co.

Pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" no pulksten 20.30 muzicēs Viktors Vtorovs

Pie Liepājas ezera pulksten 21 ciklā "Liepāja Lake Music" uzstāsies Greg John.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" pulksten 23 izskanēs grupa "Black Rose".

Svētdiena, 25.augusts

Jūrmalas parkā pulksten 12 Bērnu rīts kopā ar Liepājas ceļojošo cirku "Beztemata".

No pulksten 12 pie koncertzāles "Lielais dzintars" notiks "Bērnu rallijs 2019" fināls.

Pulksten 16 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē koncertprogramma "Baltijas ceļa" atcerei. Festivāla "Via Baltica" programmu Liepājā turpina koncerts "Baltijas dzintari". Trīs Baltijas mūziķi – Latvijā dzīvojošais lietuviešu saksofonists Arvīds Kazlausks, igauņu soprāns Anu Mari Ūspelda un ērģelniece Larisa Carjkova ir apvienojušies kopīgā koncertprogrammā, kas veltīta "Baltijas ceļa" atcerei. Koncertprogrammā iekļauta gan mūslaiku mūzika, gan klasiķu darbi.

Otrdiena, 27.augusts

Koncertzālē "Lielais dzintars" pulksten 19 koncerts "Ķeniņš un vēstules". Koncertprogrammu atskaņos "Trio Spectrum" – flautiste Liene Denisjuka-Straupe, sitaminstrumentāliste Elīna Endzele un pianiste Elīna Bērtiņa, Ķeniņa lomā iejutīsies mūzikas pētnieks Dāvis Eņģelis, starp skaņdarbiem lasot Ķeniņa vēstuļu fragmentus.

No pulksten 21 restorānā "Hot Potato" būs džeza mūzikas vakars "Jam Session", kurā piedalīsies Nefs Irizarijs, Kestutis Vaiginis, Inga Bērziņa, kā arī LMMDV skolotāji un audzēkņi.

Trešdiena, 28.augusts

Pulksten 19 LOC Stadionā "Olimpija" norisināsies pirmais no trīs bezmaksas Drosmes vakariem. Tajos gatavosies septembrī gaidāmajam piedzīvojumu un izturības pasākumam – "Drosmes skrējiens".

Pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" no pulksten 19.30 saulriets saksofona skaņās ar Arti Ādmīdiņu.

Pulksten 21 pie Liepājas ezera ciklā "Liepāja Lake Music" muzicēs Kestutis Vaiginis. Mākslinieks uzstāsies kopā ar visas vasaras pamata ritma grupu, kurā darbojas LMMDV skolotāji un profesionāli mūziķi.

Ceturtdiena, 29.augusts

"Jauniešu mājā" pulksten 17 notiks spēlfilmas "Paradīze '89" kino seanss, savukārt pulksten 19 būs skatāma Ināras Kolmanes dokumentālā filma "Dubultā dzīve. Sekss un PSRS".

No pulksten 23 mūzikas klubā "Fontaine Palace" grupas "None Dare Call It Conspiracy" koncerts.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.