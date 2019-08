Kur aiziet: Mūzikas festivāli pieskandina pilsētu

Atslēgvārdi kur aiziet | pasākumu kalendārs | afiša | notikumi | kultūra

Katru gadu Liepājas pludmale un tai pieguļošais parks pārtop krāšņā festivāla pilsētā, kur pasaules līmeņa zvaigžņu koncerti mijas ar pašmāju labākajiem izpildītājiem. Šoreiz festivāls "Summer Sound" norisināsies jau devīto gadu un sniegs iespēju vērot vairāk nekā 50 mākslinieku koncertus, kā arī baudīt nesteidzīgu atpūtu pie dabas.

Divu dienu laikā, 2. un 3.augustā, uz festivāla skatuvēm pludmalē kāps čigānu panka karaļi "Gogol Bordello", pasaules elektroniskās mūzikas topu līderis Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošā zvaigzne Dynoro, nīderlandiešu DJ duets "The Him" un pašmāju grupas un izpildītāji – "Bermudu divstūris", "The Sound Poets", Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, "Carnival Youth", "Double Faced Eels" "Singapūras Satīns", Ozols, "Labvēlīgais tips", "Laime pilnīga" un citi.

Savukārt 2.augustā pulksten 19 festivāla "Liepājas vasara" ietvaros koncertzālē "Lielais dzintars" izskanēs Margaritas Vilsones koncerts.

"Liepājas vasara" ikvienu aicina uz izsmalcinātu mūzikas vakaru, kurā ar reti atskaņotu kamermūzikas šedevru programmu uzstāsies Vācijā rezidējoši mākslinieki – latviešu soprāns Margarita Vilsone un brazīliešu pianists Marselu Amarals. Koncertā mūziķi atskaņos 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma mūziku. Austriešu, amerikāņu, britu un krievu vokālās mūzikas pērles atklās jūtīgu un smalku dzejas pasauli, ko līdz ar solisti skaņās ietērps izcilais Marselu Amarals, kuru "The New York Times" nodēvējis par visizcilāko koncertmeistaru.

Piektdiena, 2.augusts

Liepājas Latviešu biedrības namā pulksten 16 atklās izstādi Itas Kozakevičas piemiņai. Izstāde rīkota ar nolūku, lai Latvijas tauta atcerētos savus drosmīgos cilvēkus gan valstiskās neatkarības iegūšanas sākumā, gan atmodas laikā. Fotoattēlos vēlreiz ļauts izstaigāt Itas Kozakevičas, vienas no Latvijas atmodas līderēm, dzīvesgājumu, saistot redzamo ar katra paša piedzīvoto un atmiņām par neseno vēsturi.

No pulksten 20.30 pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" muzicēs grupa "Jazz for Five".

Pludmales bārā "Cukurfabrik" no pulksten 22 ballīte "Deeplomacy on the Beach".

Sestdiena, 3.augusts

Pulksten 14 Liepājas Latviešu biedrības namā atklās Jāņa Grabovska izstādi "Veltījums".

Restorānā "Pastnieka māja" no pulksten 19 uzstāsies Ēriks Briļjonoks.

No pulksten 21.30 pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" muzicēs Tālis Marhilēvičs un Jolanta.

Svētdiena, 4.augusts

Jūrmalas parkā pulksten 12 Bērnu rīts kopā ar Liepājas ceļojošo cirku "Beztemeta".

Trešdiena, 7.augusts

Pulksten 16 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē ar fotoizstādi veltītu Gruzijas Nacionālās vienotības dienas un tās traģisko notikumu atcerei tiks atklāts festivāls "Via Baltica". Festivāls jau devīto gadu koncertos, kino seansos un citos pasākumos ar mākslas starpniecību aicina runāt par visu trīs Baltijas valstu brīvību, neatkarību un tās iegūšanas sarežģītajiem un dramatiskajiem ceļiem.

Koncertzālē "Lielais dzintars" pulksten 19 festivāla "Liepājas vasara" ietvaros muzicēs grupa "Willow Farm". Atzīmējot 25.gadadienu, grupa rudenī klajā laidīs savu ceturto studijas albumu. Festivāls klausītājiem piedāvās gūt daļēju ieskatu jaunajā muzikālajā materiālā.

No pulksten 19.30 pludmales kafejnīcā "Vēju dārzs" Artis Ādmīdiņš izspēlēs saulrieta melodijas.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.