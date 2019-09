Kur aiziet: Pilsētu pārņem daudzveidīgā mūsdienu māksla un mūzika

Atslēgvārdi kur aiziet | pasākumu kalendārs | afiša | notikumi | kultūra

No 27. līdz 29.septembrim Liepājā jau piekto reizi notiks mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas Mākslas forums".

Šis festivāls ir svētki dažādiem žanriem un to sintēzei, tas parāda, cik daudzveidīga var būt mūsdienu māksla un mūzika. Šogad programmā ir desmit notikumi, kuros iesaistīti gan ārzemju, gan vietējie mākslinieki. Būs mūzika, teātris, laikmetīgā deja, opera, kā arī programma bērniem.

Piektdien, 27.septembrī, pulksten 19 koncertzālē "Lielais dzintars" forumu atklās nebijis piedzīvojums – slavenā amerikāņu minimālista Mortona Feldmana mūzikas koncerts, kuru varēs klausīties guļus.

Meditatīvā M.Feldmana mūzika tā vien prasās, lai to baudītu brīvā atmosfērā, tāpēc ierasto krēslu rindu vietā zālē būs izvietoti mājīgi paklāji, un klausītāji uz koncertu aicināti ņemt līdzi spilvenus un pledus. Ieeja koncertā būs bez kurpēm.

"Zālē būs izklāti turku paklāji, varēs atgulties un klausīties mūziku. Šādi aicinām uz koncertzāli arī tos cilvēkus, kuri līdz šim nav bijuši. Uz tādu atguļošo koncertu klausītāji diez vai nāks vakartērpos, ģērbties var brīvāk. Tā laužam stereotipu, ka uz koncertzāli var nākt, tikai par lielu naudu smalki uzpucējies, un klausīties māksliniekus, sēžot taisnās rindās," uzskata foruma mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Mortons Feldmans ir viena no spilgtākajām figūrām amerikāņu 60. gadu avangardā. Viņš ir izveidojis oriģinālu un atpazīstamu stilu, kurā nesaistīti un bieži minimālistiski muzikāli notikumi seko viens otram, veidojot lēnu un šķietami bezgalīgu kustību.

Liepājā M.Feldmana mūzikas programmu "Crippled Symmetry" atskaņos trīs mākslinieki no beļģu kamermūzikas grupas "Het Collectief", ko pasaulē dēvē par klasiskās mūzikas "sliktajiem zēniem".

Savukārt, lai popularizētu industriālā mantojuma objektus, šajā nedēļas nogalē jau otru gadu norisināsies industriālā mantojuma dienas, sniedzot iespēju aplūkot arī tādus objektus, kuri ikdienā apmeklētājiem nav pieejami.

Industriālais mantojums ir tā kultūras vērtību daļa, kas atspoguļo ražošanas un transporta attīstības vēsturi. Šo mantojumu Latvijā veido galvenokārt vēsturiskās rūpnīcas, ražošanas ierīces un izstrādājumi, kā arī bākas, sūkņu stacijas un ūdenstorņi, dzirnavas, spēkstacijas, ceļi, tilti, dzelzceļi un arī citi transporta līdzekļi.

Šajā nedēļas nogales tūrē no Kurzemes piedalās: Ovīšu bāka, Kuldīgas industriālā mantojuma tornis (Adatu fabrika), Dzelzceļa stacija "Airīte", Mērsraga bāka, Aizputes ūdenstornis, Užavas bāka, Ārlavas bānītis, Šlīteres bāka, Akmeņraga bāka, Karostas ūdenstornis Liepājā, Piejūras brīvdabas muzeja dzelzceļš, Cīravas kultūras dzirnavas, Valdgales dzirnavas.

28. un 29.septembrī apmeklētājiem būs atvērts Karostas ūdenstornis. Ekskursiju laikā būs iespējams iepazīties ar Karostas ūdenstorņa vēsturi, Liepājas ūdensapgādi, apskatīt senus ūdenssaimniecības eksponātus un foto izstādi par citiem Liepājas industriālā mantojuma objektiem. Gida vadītās ekskursijas abas dienas sāksies pulksten 12 un 14.

Abas dienas no pulksten 11 līdz 16 gids apmeklētājus gaidīs arī Redānā, kur varēs apskatīt cara laika nocietinājumus, uzzināt par Redānā un Liepājas ziemeļdaļā notikušajām Brīvības cīņām, kā arī apskatīt Karostas festivāla laikā tapušos Liepājas un ārzemju mākslinieku darbus.

Svētdien, 29.septembrī no pulksten 9 līdz 13 Redānā notiks līdz šim nebijis pasākums – Liepājas radio amatieru pārraide no Redāna nocietinājuma. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar radio amatieru sportu.

Piektdiena, 27.septembris

Liepājas Latviešu biedrības namā pulksten 12 bērnu teātra izrāde "Zelta atslēdziņa".

No 20. līdz 28.septembrim Liepājā norisinās starptautiskā elektroniskās mūzikas nometne "Baltic Trail", kurā piedalās 12 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī divas vizuālo mediju mākslinieces no Norvēģijas un Horvātijas. Kultūras namā "Wiktorija" no pulksten 12 līdz 17 varēs dzirdēt dalībnieku veidoto imersīvās skaņas instalāciju.

Pulksten 17.30 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Jauno mediju mākslas izstādes "Starpliktuvē" atklāšana.

Kultūras namā "Wiktorija" pulksten 18 ikvienam būs iespēja piedzīvot imersīvās skaņas pieredzes seansu. Tas būs gandrīz divas ar pusi stundas garš koncerts, kurā ar 20 minūšu garu koncertprogrammu uzstāsies septiņi pieredzējuši elektroniskās mūzikas izpildītāji no Latvijas, Lietuvas un ASV.

No pulksten 18 līdz 22 Liepājas Universitāte norisināsies Eiropas zinātnieku nakts, kuras laikā darboties dažādās aktivitātēs, savukārt universitātes ēkā, Kūrmājas prospektā 13, būs apskatāmas mākslinieku vīzijas par nākotni un tās iespējamiem scenārijiem izstādē "Vīziju sprostā".

Zinātnes un izglītības inovāciju centrā pulksten 18 notiks Informācijas tehnoloģiju bezmaksas izglītojoša nodarbība "Elementu atpazīšanas tehnoloģija datorspēlē". Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

Pulksten 19 pie Liepājas Olimpiskā centra Manēžas tiks dots starts Latvijas orientēšanās nakts sacensībām, kurās dalībnieki ar mobilo aplikāciju varēs vākt punktus un atzīmēties kontrolpunktos. Liepājniekiem kontrolpunkti tiks izvietoti pilsētas ielās un parkos, lai tiem ērti varētu piekļūt arī ģimeņu komandas.

Liepājas teātrī pulksten 19 skatītājus priecēs koncertuzvedums "Meklējam aktierus!".

Liepājas Latviešu biedrības namā pulksten 19 grupas "Baltie lāči" koncerts "Pamet skumjas, pamet nievas" ar Broņislavas Martuževas dzeju.

No pulksten 19 pludmales kafejnīcā "7. līnija" dzīvās mūzikas vakars kopā ar Jāni Šteinbergu ex. Credo.

Kultūrvietā "Kursas putni" pulksten 20 norisināsies nometnes "Baltic Trail" nedēļas laikā radīto audiovizuālo koncertprogrammu pirmatskaņojums. Koncertā piedalīsies nometnes dalībnieki – Evija Vebere, MNTHA, Jack Valery, Multilux, ELLIP, Distorted Noise Architect, Karkasas, Morning un Ruta MUR – kopā ar vizuālajām māksliniecēm Anju Maleku un Katrīnu Novakoviču.

Pulksten 21 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Jura Bartkeviča izrāde "Zibeņu domas. Irbīte", kas veidota par vienu no Latvijas pasteļglezniecības tradīciju aizsācējiem un savdabīgākajiem latviešu māksliniekiem, tautā sauktu Baskāji Irbīti jeb Voldemāru Irbi.

Naktsklubā "Cukurfabrik'' pulksten 22 muzicēs Dj Sun-Lay.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" no pulksten 23 uzstāsies apvienība "Brīvrunu Projekts".

Sestdiena, 28.septembris

Liepājas Pētertirgū no pulksten 10 līdz 15 iedzīvotāji aicināti uz pasākumu Zaļo ideju Re!Strāde.

Grobiņā ''Robežniekos'' pulksten 11 sāksies ražas svētki.

Pulksten 12 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Jura Bartkeviča izrāde "Zibeņu domas. Irbīte"

Liepājas Leļļu teātris pulksten 12 aicina uz bērnu rītu ar rotaļām "Lote dzīvo zaļi".

Pulksten 12 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Morisa Ravela pasaku opera "Bērns un burvības". Kino ģimenēm.

Pulksten 17 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Teremina skaņas. Keidžs un Mesiāns. Teremins ir neparasts elektroniskās mūzikas instruments, kas izgudrots 1919.gadā, un joprojām ir vienīgais instruments, ko var spēlēt bez jebkāda mehāniska pieskāriena. Teremina skaņas dažkārt atgādina čellu vai vijoli, dažkārt flautu, bet visbiežāk – cilvēka balsi.

Pulksten 18 Liepājas Lutera baznīcā notiks jauno ērģelnieku koncerts "Bahmosfēra". Jauniešu mūzikas biedrība "Sforzando" jau otro gadu rīko koncertu sēriju "Bahmosfēra", kurā vērš uzmanību uz Johana Sebastiana Baha daiļrades vissmalkākajām psiholoģiskajām niansēm. J. S. Baha mūzikas programmu kuplinās Hendeļa, kā arī Ērika Ešenvalda, Andra Vecumnieka, Ulda Stabulnieka un Raimonda Paula skaņdarbi, kuru saistība ar Baha atmosfēru tiks atklāta stāstījumā pirms koncerta.

Liepājas teātrī pulksten 18 skatītājus priecēs koncertuzvedums "Meklējam aktierus!".

Pie Liepājas Olimpiskā centra "Baseins&SPA" pulksten 19 tiks dots starts Liepājas aktīvās velosezonas noslēgumam un veloorientēšanās sacensībām "Nakts Velobums", kā arī peldbaseinā norisināsies stafetes peldējumi "Nakts peldējums 2019".

No pulksten 19 pludmales kafejnīcā "7. līnija" muzicēs Noris & Co.

Pulksten 20 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Skandināvu solo dejotāja Virpi Pahkinena. Dejas izrāde "Deep Time".

Pulksten 22 kultūras namā "Wiktorija" Liepājas Mākslas forums: Elektroniskās mūzikas nometnes "Baltic Trail" noslēguma nakts. Akcents tiks likts uz pēdējo gadu aktuālākajiem Baltijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas skatuves projektiem, no kuriem dzīvajā izpildījumā būs klausāmas gan dažādas deju mūzikas formu mutācijas un eksperimenti ar skaņu, gan klasiskākas elektroniskās mūzikas formas.

Svētdiena, 29.septembris

Bernātos pie ''Tautumeitām'' pulksten 12 tiks dots starts velokrosa sacensībām "Bernātu Čiekurs 2019".

Liepājas Leļļu teātrī pulksten 12 bērnu rīts ar rotaļām "Lote dodas ekspedīcijā".

Pulksten 12 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Balets "Beatrises Poteres stāsti". Animācijas filma ģimenēm.

Pulksten 14 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: Kameropera "Marija Stjuarte". Šīs izrādes mērķis nav pārstāstīt Skotijas karalienes biogrāfiju. Tā vietā mākslinieki atspoguļo Marijas Stjuartes iekšējo dzīvi, lai pētītu cilvēka rakstura sarežģītību un emocijas, kuras raisa varones traģiskais stāsts.

Pulksten 15 Liepājas teātrī koncertuzvedums "Meklējam aktierus!".

Restorānā "Hot Potato" pulksten 16 izskanēs junioru "Jazz Jam". Koncerta daļā muzicēs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas studenti. Improvizāciju daļā iespēja muzicēt būs ikvienam, kam tuva džeza mūzika.

Pulksten 17 Liepājas Olimpiskajā centrā uzstāsies etno grupa "Čveneburebi" un gruzīnu baleta ansamblis "Lelo". Kopīgā mūzikas projektā skatītāji varēs iepazīt gan gruzīnu mūzikas folkloru, gan tautas dejas.

Pulksten 18 koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājas Mākslas forums: LMF noslēguma koncerts. Veltījums Hardijam Lediņam. Koncertā skanēs komponista Platona Buravicka radītā "NSRD" albuma "Kuncendorfs un Osendovskis" orķestra versija, ko kopā ar Valsts kamerorķestri Sinfonietta Rīga un diriģentu Normundu Šnē atskaņos arī solisti – mūzikas žurnālists Orests Silabriedis un kādreizējā "NSRD" dalībniece Inguna Rubene.

Otrdiena, 1.oktobris

No pulksten 16 aktīvās atpūtas parkā "Beberliņi" notiks orientēšanās sacensības "DR-Krasts".

Restorānā "Hot Potato" no pulksten 21 džeza mūzikas koncerts un improvizācijas brīvā atmosfērā pasākumā "Jazz Jam".

Trešdiena, 2.oktobris

Sv. Jāzepa katedrālē pulksten 18.30 skanēs garīgās mūzikas koncerts "Stetit Angelus".

No 23. līdz 29.septembrim Liepājā norisināsies jau trešā restorānu nedēļa – nedēļas garumā liepājniekus un pilsētas viesus uzņems 25 restorāni un kafejnīcas, kas būs sarūpējuši īpašas maltītes un piedāvās pārsteidzošu ceļojumu garšu pasaulē par īpašām cenām.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.