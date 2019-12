Kur aiziet: Vērienīgi sagaidīs 2020.gadu!

Atslēgvārdi kur aiziet | pasākumu kalendārs | afiša | notikumi | kultūra

Jauno gadu Liepājā sagaidīs, savijoties latviskām tradīcijām ar leģendāru pasaules roku. 31.decembrī no pulksten 23 laukumā pie koncertzāles "Lielais dzintars" norisināsies svētku koncerts, kurā veco gadu pavadīsim ar latviešu etnogrupu "Tautumeitas" un jauno 2020.gadu iesāksim jaudīgi ar Lielbritānijas grupu "Killer Queen", kas ir kulta grupas "Queen" vokālie un vizuālie līdzinieki. Šķērsot simbolisko tiltu starp latvisko un pasaulīgo palīdzēs dziesminiece un stāstniece Maija Kalniņa. Sagaidot jauno gadu, liepājniekus un pilsētas viesus uzrunās Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, un tieši pusnaktī plānota krāšņa svētku uguņošana.

31.decembrī no pulksten 22 Liepājas Latviešu biedrības namā būs iespēja aizvadīt pēdējās Vecgada vakara stundas ar Liepājas teātra aktieru radošās apvienības "Ārstējam visu" sagatavoto gadumijas koncertprogrammu, apvienības "Fire Spirit" uguns pavēlnieks Dmitrijs Pudovs no Rīgas iepazīstinās apmeklētājus ar apbrīnojamiem un grandioziem priekšnesumiem. Pēc pusnakts uz skatuves kāps pēdējā laikā plašu atpazīstamību ieguvusī muzikālā apvienība "Sienāži". Īpaši drosmīgie apmeklētāji uz svinībām ir aicināti ierasties zelta tematikai atbilstošā apģērbā.

31.decembrī pulksten 23 Liepājas baptistu Pāvila draudzes baznīcā notiks ikgadējais Vecgada koncerts, kurā liepājniekus un Liepājas viesus priecēs mūziķi Laima Dimanta un Edgars Rakovskis. Koncertā duets izpildīs dažādu latviešu autoru – Mārtiņa Brauna, Aivara Hermaņa, Ingus Ulmaņa, Māra Lasmaņa, Ainara Virgas, Raimonda Paula – mūziku, tostarp apmeklētāji dzirdēs arī pašu solistu radītas kompozīcijas.

Uz jaunā 2020.gada sagaidīšanas svinībām aicina arī restorāni "MO Liepāja", "Pastnieka māja", viesnīca "Promenade Hotel", naktsklubs "Cukurfabrik'", mūzikas klubs "Fontaine Palace" un citi.

Piektdiena, 27.decembris

Kultūras namā "Wiktorija" pulksten 20 filmas "Jaungada taksometrs 2" seanss.

No pulksten 23 mūzikas klubā "Fontaine Palace" grupas "Artichokes" koncerts.

Sestdiena, 28.decembris

Liepājas Leļļu teātrī pulksten 12 būs izrāde bērniem "Rūķīši un Mežavecis".

Kultūras namā "Wiktorija" pulksten 18 mazi un lieli tiks gaidīti uz leģendārās lugas "Sniegbaltītes skola" izrādi.

No pulksten 18 "Jauniešu mājā" norisināsies open stage talantu pasākums "Šie nav Ziemassvētki''.

Mūzikas klubā "Fontaine Palace" no pulksten 23 uzstāsies grupa "Stendra ielas zēni " ar programmu "Back to the 90s".

Svētdiena, 29.decembris

Pulksten 11 Liepājas Olimpiskā centra ledus hallē norisināsies masu slidošana – amerikāņu "Scating Disco" ballīte uz ledus Ziemassvētku noskaņā ar spilgtajām neona gaismām.

Liepājas Leļļu teātrī pulksten 12 izrāde bērniem "Baltā trusīša pasaka".

Pulksten 13 Beberliņu ūdenskrātuves ziemeļu daļā –, pie piedzīvojumu parka "Tarzāns" ziemas peldēšanas koppelde.

Liepājas Olimpiskajā centrā pulksten 14 un 18 skanēs "Līvu" koncertprogramma "Svētki ziemā".

Viesnīcā "Promenade Hotel" pulksten 16 izskanēs koncertcikla "Iededz gaismu" pēdējais koncerts "Gadumijas salonmūzika" ar čellistu Ivaru Bezprozvanovu un pianistu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru Aldi Liepiņu.

Pulksten 18 koncertzālē "Lielais dzintars" LSO Vecgada koncerts "Skaņa. Kamera. Filmējam!". Koncertā uzstāsies solisti – Dināra Rudāne, Aminata, Ralfs Eilands. Vakara gaitā varēs dzirdēt pazīstamas melodijas no kinofilmām "The Star is Born", "Skyfall", "Moulin Rouge", "Body Guard" un daudzām citām.

Iekštelpu terasē "Fontaine Acropolis" pulksten 18 tango vakars un dejas pamati iesācējiem.

Pirmdiena, 30.decembris

Pulksten 19 koncertzālē "Lielais dzintars" LSO Vecgada koncerts "Skaņa. Kamera. Filmējam!".

Kultūras namā "Wiktorija" pulksten 20 filmas "Jaungada taksometrs 2" seanss.

Plašāks pasākumu plāns pieejams afišā.