Atslēgvārdi muzeju nakts | programma | 18.maijs

Iekļaujoties Latvijas simtgades stāstā, Muzeju nakts tēma šogad ir Tālavas taurētājs. Rūdolfa Blaumaņa apdziedātais sendienu varonis ir kā simbols tautas varoņgaram, kas ļāvis Latvijai piedzīvot simtgadi. 18.maijā muzejos tiks celti godā visu laikmetu un visu novadu varoņi un tiks izdzīvoti viņu varoņstāsti.

Portāls apkopojis Muzeju naktī Liepājā apskatāmos objektus, izceļot, mūsuprāt, interesantākos.

1. Pie mums laikraksta "Kurzemes Vārds" redakcijas pagalmā apmeklētāji aicināti izzināt avīzes tapšanas procesu, piedalīties viktorīnā, sasildīties pie dzīvās uguns un tējas tases. Veidosim kopēju Muzeju nakts stāstu, kurā notikumu virzību varēs ietekmēt ikviens. Brīvā dabā būs iespēja noskatīties dokumentālu filmu par "Kurzemes Vārdu", kurš, tāpat kā Latvija, pērn nosvinējis savu simto jubileju. Priecēsim klausītājus ar populārās rubrikas "Pa drāti vēstī lasītājs" pērlēm, jautrākajiem žurnālistu pārrakstīšanās misēkļiem, kā arī ar redakcijas darbinieku dzejas lasījumiem. Tāpat arī uzzināsiet par žurnālu “Liepājas Vēstules”, kas šogad svin savas pastāvēšanas desmitgadi.

2. Liepājas muzejā no pulksten 19 līdz 21 savās prasmēs dalīsies kendama kultūras aizsācējs Latvijā Ingus Rutulis un viņa komandas labākais spēlētājs Elvis.

Puiši būs sagatavojuši īpašu programmu, kas ļaus “Muzeju nakts” apmeklētājiem iepazīties ar kendama vēsturi, apgūt dažādus trikus, vērot profesionāļu paraugdemonstrējumus, kā arī aplūkot īpašas kendamas.

Tāpat Liepājas muzeja dārzā visi interesenti varēs ievingrināt roku loka un arbaleta šaušanā. Savukārt, sajūtot seno laiku dvesmu, arī viduslaiku spēles izvērtīsies par jautru piedzīvojumi lieliem un maziem, viduslaiku sētas “Niedru lijas” darbinieku vadībā.

Muzeja dārzā paredzēta daudzveidīga koncertprogramma, kur uzstāsies koris “Laiks”, "Liepājas Pop/Rok skola", ritma grupa “Transcendentālē”. Kā īpašie viesi – grupa “Very Cool People” ar Kristīni Prauliņu.

3. Liepājas aktieru kurss Muzeju nakts ietvaros sevi atbrīvos no Taurētāja gūsta. Kūrmājas prospektā 13 pulksten 20 aktiermākslas studenti piedāvās interaktīvu performanci “apTAURĒtie”, solot iespēju ikvienam atbrīvoties no Taurētāja sevī.

4. Juliannas pagalmā kultūrvieta “Kursas putni” Kuģinieku ielā 5 aicina apmeklētājus uz grupas “Asaru lāses” koncertu, “Radi Vidi Pats” piedāvās notvert ceļotāju sajūtu, kopā ar Projekta "ROOF" (Routes Of Our Future) jauniešiem, kuri tikko būs atgriezušies no vairāk kā tūkstoš kilometru gara ceļojuma cauri Eiropai.

5. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvās īpašu pārsteigumu. Koncertzāles “Lielais dzintars” mākslas telpā “Civita Nova” muzicēs pasaules līmeņa trompetists no ASV Adams Rapa un Melngaiļskolas bigbends. Koncerta sākums pulksten 21.30.

6. 18.maijā uzreiz pēc saulrieta no pulksten 22 līdz 01 "BB wakepark" aicina apmeklēt priežu meža ieskautu mākslas galeriju un baudīt audiovizuālu performanci.

Uz mirkli apstāties, nomierināt saasinātās maņas, steidzīgo prātu, sazemēties un pavērst skatienu uz plaukstošo pilnmēnesi – tas ir tas, uz ko muzeju naktī aicina vizuālā māksliniece un DJ Nina Elektrichka. Caur mākslinieces radīto muzikālo pasauli, videoprojekcijām un brīvdabas mākslas darbu izstādi apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt vienreizēju instalāciju “Mēness ritmi”. Tās mākslinieciskais vēstījums stāsta par četriem bezgalīgiem mēness cikliem, kas ietekmē un palīdz izprast dabas, kā arī cilvēka bioloģiskos ritmus.

7. Aktīvā sporta piekritēji aicināti piedalīties Liepājas ielu vingrotāju “Workout generation” aktivitātēs LOC manēžā jau no pulksten 18.

8. Muzeju naktī interesentiem tiks nodrošināts transports, lai ikvienu nogādātu pasākuma norises vietās.

- No pulksten 19 līdz 22 kursēs vilcieniņš "Libau train". Tas piestās pieturās Liepājas muzejs, Čakstes laukums, Siena tirgus autobusa pietura, Dārza un Bāriņu ielas krustojums, Rožu laukums, Lielais Dzintars. Vienas biļetes cena ir 2,50 eiro un tā derīga visu nakti.

- Savukārt bezmaksas autobuss ikvienu nogādās Redānā. Pulksten 19.30, 21.30 tas kursēs Liepājas muzejs – Redāns, taču 20.30, 22.30 Redāns – Liepājas muzejs, apstājoties pieturvietās Liepājas muzejs, LOC manēža, Liepājas Karostas ūdenstornis, Ģenerāļa Baloža un Pulkveža Brieža ielu krustojums, BB wakeparks, Redāns.

Muzeju nakts programma

1. Liepājas muzejs Kūrmājas prospekts 16/18

Liepājas muzeja dārzs Skatuve

19.00 Muzeju nakts un tās īpašā vilciena līnijas atklāšana (“Libau train”)

19.10 Kora “Laiks” koncerts “Piesaukšana”

20.00 POP/ROK skolas audzēkņu priekšnesumi

21.00 Ritma grupas “Trasncendentālē” koncerts

22.00 Džezfanka noskaņas piedāvā grupa “Very Cool People” un viesmāksliniece Kristīne Prauliņa

24.00 Mūsdienu varoņu ugunīgās dejas

00.15 -01.00 Saksofona balss caur nakti

Muzeja dārzs

19.00 - 22.00 Nāc spēlēties un cīņām vingrināties! Viduslaiku sēta “Niedru lijas”

19.00 - 22.00 AS “Latvijas valsts meži” dzimst no jauna

19.00 - 24.00 Piepūšamās atrakcijas pašiem mazākajiem

19.00 - 01.00 Restorāna “Oskars” brīvdabas kafejnīca

Kurzemes tautastērpu informācijas centrs

19.00 - 22.00 Tālavas taurētājs uz kokles. Kokļu stāsts.

Muzeja ēkā

19.00 - 20.00 Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas koncerts “Ābeļziedi”. Mazā zāle

19.00 - 21.00 Meistarības un roku veiklības spēle Kendama. Paraugdemonstrējumi un ekspresizstāde. Lielā zāle

19.00 - 21.00 Radoši izzinošās darbnīcas bērniem “Bākas” 1. stāvs

19.00 - 01.00 Ekspresizstāde “Dzintara sapnis”. Pagrabstāvs

19.00 - 01.00 filmas “Bermontiāda” demonstrācija. Pagrabstāvs

19.00 - 22.00 Koktēlnieka Jāņa Žīmanta stāsts par varoni un mākslinieka dvēseli. Pagrabstāvs

20.00 - 01.00 Brīvās klavieres Muzeja naktī. Mazā zāle

21.00 - 22.00 Filmas “J. Rozentāls. Septiņi” demonstrācija. Lielā zāle

21.00 - 01.00 Interaktīva ekspresizstāde “Sveiciens jūras vilkiem!” 1. stāvs

22.00 - 22.10 Lakatu un tērpu parāde “Kārtu kārtām” piedāvā mākslinieces Dace Dēliņa Lipska un Baiba Cihovska. Lielā zāle

2. Liepājas muzeja filiāle “Liepāja okupāciju režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9

Pasākums “Sargā savu tēvu zemi!” 1. stāvs “Mans gods ir mana tauta”; 2. stāvs “Man gods ir mana zeme”; pagalms “Mans gods ir mana valsts”

19.00 - 19.30 Skolēnu pūtēju orķestra “Liepāja” priekšnesumi. Pagalms

19.00 - 20.00 Koncerts “Gandrīz tautasdziesmas”. Pagājušā gadsimta tautā iemīļotas dziesmas 1. stāvs

19.30 - 20.30 Robežsardzes prezentācija un dienesta suņa paraugdemonstrējumi. Pagalms

19.00 - 20.30 Radošā darbnīca “Vecs top jauns” 2. stāvs

19.00 - 01.00 Izstāde “Trešās Atmodas laiks Liepājā” 1. stāvs

19.00 - 01.00 Fotografēšanās stūrītis Atmodas laika noskaņās 1. stāvs

19.00 - 01.00 Stāsts “Dižkoku Atmoda kopā ar Imantu Ziedoni” 2. stāvs

19.00 - 01.00 Vides Aizsardzības kluba Dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēju “Liepājas Optimistu pulks” izstāde “Dievs. Daba. Darbs” 2. stāvs

20.00 - 21.30 Performance - rekonstrukcija “LTF Liepājas Koordinācijas centrs darbībā 1991. gada janvāra barikādēs” 1. stāvs

20.30 - 21.30 Zemessargu un jaunsargu prezentācija un paraugdemonstrējumi. Pagalms

20.30 - 22.00 “Liepājas Optimistu pulka” prezentācija 2. stāvs

22.00 - 23.00 Vakarēšana kopā ar dziesminieku Haraldu Sīmani 2. stāvs

23.00 - 01.00 Koncertfilma “Rokopera “Lāčplēsis”” 2. stāvs

3. J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Alejas iela 16

18.00 - 18.45 Fotoorientēšanās Čakstes laukumā “Vai Tu pazīsti Čakstes laukumu?” Uzvarētāji saņems balvas. Līdzi jāņem fotoaparāts vai telefons, ar ko fotografēt. Reģistrācija no 17.50. Sākums un nobeigums skolas muzejā

19.00 - Muzeju nakts 2019 atklāšanas pasākums. Skolas aktu zālē

- Literāri muzikāla kompozīcija: Rūdolfs Blaumanis “Tālavas taurētājs“. Skolas teātris (režisore Inese Belte, kustību konsultants Rihards Pelnēns)

- Uzstājas Šellija un “Austras mazbērni”

- “Čakstes skolas stāsti”. Skolas grāmatas prezentācija

20.15 Melu skoliņa - interaktīva nodarbība. Skolas muzejnieki. Zinošākiem balvas. Skolas 1. stāva gaitenī

21.00 Muzeju nakts koncerts un brīvais mikrofons. Skolas aktu zālē

- Fotoskolas meitenes ar izrādi “Retvītojiet @Ēzelīti” (skeča autore Kristiāna Štrāle – Dreika)

- “Ko Tu proti?” - aicinām piedalīties, ne tikai klausīties – nolasi dzejoli, nodziedi dziesmu, uzspēlē mūzikas instrumentu, nodejo deju.

- Stāsti par varoņiem – dzimtas stāsti.

22.00 - 22.45 Jauno autoru video un dokumentālo filmu vakars 27. kabinetā

4. Kafejnīca “Siesta”, Kuršu iela 24

19.00 - 24.00 īpašais Muzeju nakts piedāvājums

5. Zvaigznes grāmatu nams, Ganību iela 53/55

18.00 - 24.00 Īpašas Muzeju nakts atlaides un grāmatu piedāvājums

6. Ekspozīcija “Auto muzejs Liepāja”, Dārza iela 4/8

“Auto Muzejs Liepāja” un „SK Vecpils” aicina, lai pozitīvā gaisotnē apskatītu vēsturiskos un sporta auto, moto eksponātus, padalītos stāstos un pieredzē.

19.00 - 01.00 “Auto Muzejs Liepāja” atvērts apmeklētājiem.

19.00 - 21.00 Seno un sporta spēkratu īpašnieki ierodas Dārza ielā 4/8, lai parādītu savu tehniku muzeju nakts apmeklētājiem.

19.00 - 22.00 Spēkratu konkurss divās nominācijās - apmeklētāju simpātija un sportiskākais spēkrats. Uzvarētājus izvēlēsies apmeklētāji atklāti balsojot.

19.30 - 22.00 Bērniem un pieaugušajiem zīmējumu konkurss – „Mana sapņu mašīna mājas darbs”, jāiesniedz muzeja pārstāvjiem mājās sagatavoti zīmējumi, foto u.c. “mākslas darbi”, ar norādi “Mans sapņu auto 2019”.

23.00 - 01.00 Vakara stāsts – viesi, apmeklētāji aicināti dalīties stāstā par vēsturisko vai sporta spēkratu, piedzīvojumu vai restaurācijas procesu, varoņa stāstu - vadmotīvs “Tālavas taurētājs”.

7. Veikals “Euroskor”, Zivju iela 3

18.00 - 24.00 Īpašās Muzeju nakts atlaides

8. Galerija "Romas dārzs", Zivju iela 3

19.00 - 21.00 PIKC LMMDV radošā darbnīca “Nakts pelēkus palagus klāj”

22.00 - 23.00 Arfistes Dārtas Tisenkopfas koncerts “Te it kā pa sapņiem…”

23.00 - 24.00 Muzikālā performance “Pār klusiem koku galiem…” Marta Kauliņa (sitaminstrumenti) un Roberts Dinters (ģitāra, elektronika)

9. Radošā telpa “Austras istaba”, Zivju iela 3

19.00 LTV arhīva filma “Viss vienalga, mierā neliks! Austra Pumpure”

20.00 Austrasbērnu koncerts “Brīvības dziesma”

21.00 Dziesminieka Dināra Gulbja koncerts

10. Liepājas Universitāte, Lielā iela 4

Skvērā pie LiepU

19.30 - 20.00 Atcerēsimies Blaumani. Literāri muzikāla skice “Tā reiz nu ir tā dzīve”

20.00 - 21.30 Tautas deju kolektīvu koncerts “No tautas dvēselītes”. Piedalās LiepU JDK “Banga” un VPDK “Bandzenieki” (vad. Kristīne Kārkliņa) un viņu draugi

21.30 - 22.00 Piejūras pilsētu literārās akadēmijas lasījumi “Rūdolfs Blaumanis – toreiz un tagad”

LiepU ēkā

19.30 - 22.00 LiepU studiju programmas “Dizains” studentu darbu izstāde un Piejūras pilsētu literārās akadēmijas radošās darbnīcas par tēmu “Tālavas taurētājs”

11. Liepājas Universitāte, Mākslas pētījumu laboratorija, Kūrmājas prospekts 13 (ieeja no Elkoņu ielas)

19.00 - 24.00 Izstādē “Trauksmes cēlāji” MPLab pagraba telpās būs skatāmi darbi un instalācijas, kas vēsta par trauksmes cēlāju (angļu val. – whistleblowers) nozīmi mūsdienu propogandas un viltus ziņu pilnajā mediju telpā. Izstāde atspoguļo Liepājas mākslinieku aso reakciju uz sabiedrības apātiju un mediju uzņēmumu aprēķinu, pērkot un pārdodot “laikotāju” un “klikšķinātāju” auditoriju. MPLab pagalmā būs skatāmas lietuviešu mākslinieka un pasniedzēja Petra Saulena (Petras Saulenas) vadībā tapušās camera obscura fotogrāfijas.

20.00 Aktiermākslas studentu interaktīva performance "apTAURĒtie" (105. telpā)

12. Kultūras nams “Wiktorija”, Graudu iela 36/38 #dižtaure

18.00 - 22.00 Kultūras nama “Wiktorija” veidotās “Dižtaures” brauciens pa Muzeju nakts vietām. “Dižtaure”, kura tapusi sadarbībā ar pilsētas māksliniekiem kā interpretācija par šī gada tēmu “Tālavas taurētājs”.

22.00 “Dižtaure” atgiežas KN “Wiktorija”

22.00 - 00.00 Dižtaures izrāde kultūras nams “Wiktorija”

19.00 - 01.00 Muzeju nakts pārsteigums apmeklētājiem

13. Kafejnīca “Serenāde”, Pasta 28

20.00 - 01.00 Muzeju nakts piedāvājums

14. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV), Alejas iela 18,

19.00 - 20.00 Performances “Kustīgās skulptūras”, “Izšauj Mākslu!”, “Tēlu adzīvināšana”, “Vējaino portretu darbnīca”

20.00 - 21.00 Mūziķu Igo un Jāņa Strazda koncerts

Paralēli - Igo grafikas darbu mini izstāde

15. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV), Ausekļa iela 11/15

19.00 - 22.00 Koncerts “Tālava tālu, Liepāja tepat” – muzicēs LMMDV audzēkņi un skolotāji

16. Koncertzāle “Lielais dzintars”, Radio iela 8

21.30 - 23.00 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) piedāvā Muzeju nakts koncertu ar pasaules slavenu džeza trompetistu Adamu Rapu (ASV) un Melngaiļskolas bigbendu Mākslas telpa Civita Nova

18.00 - 23.00 Muzeju nakts Laimīgās stundas koncertzāles kasē visām SIA "Lielais Dzintars" producēto pasākumu biļetēm īpaša cena - 7 EUR.

17. Viesnīca “PROMENADE Hotel Liepāja”, Vecā Ostmala 40

20.00 - 21.00 Māris Čaklais. Dzeja dziedama (Katrīna Tatarinova un ģitārists Roberts Dinters), 2. stāvs Hika zāle.

21.00 Emīla Blauberga gleznu izstāde „Košums” 1. stāvs – mākslas galerija Promenade.

18. Izdevniecība “Kurzemes Vārds”, Pasta iela 3

18.30 “Pa drāti vēstī lasītājs”;

19.00 Gunitas Bokas dzeja;

19.30 Lindas Kilevicas dzeja;

20.00 Pārrakstīšanās misēkļi;

20.30 “Pa drāti vēstī lasītājs”;

21.00 Gunitas Bokas dzeja;

21.30 Lindas Kilevicas dzeja;

22.00 Dokumentāla filma par “Kurzemes Vārdu”;

18.00 – 23.00 Tēja, viktorīna, ekspedīcija pa tipogrāfiju, foto siena "Nokļūsti uz vāka", Muzeju nakts stāsts.

19. Ekspozīcija “Pie Miķeļa”, Fr. Brīvzemnieka iela 26

20.00 - 23.00 Miķeļa Golta (1922-2007) ekspozīcija - gleznas un mākslinieka dzīves gājums

20. Biedrība “Radi Vidi Pats”, Kuģinieku iela 5

19.00 - 01.00 “Radi Vidi Pats” muzeja nakts ietvaros aicinām nonākt ceļotāja pēdās, kopā ar Projekta ROOF ( Routes Of Our Future) jauniešiem - caur audiovizuālo materiālu iepazīties ar jauniešu, kuri tikko būs atgriezušies no vairāk kā tūkstoš kilometru gara ceļojuma cauri Eiropai, velo stāstu.

21. Alus bārs “Miezis un Co”, Kuģinieku iela 5

19.00 - 01.00 Īpašais Muzeju nakts alus piedāvājums

22. Kultūrvieta “Kursas putni”, Kuģinieku iela 5

20.00 - 01.00 atvērts Muzeju nakts apmeklētājiem

23.00 grupas “Asaru lāses” koncerts

23. Atpūtas centrs “Libava”, Vecā Ostmala 29

19.00 - 01.00 Andrim Skrūskopam veltīta izstāde - cilvēkam, kurš nemēdz apstāties pie sasniegtā un prot vest sev līdzi arī pārējos. Drosmīgam ceļotājam. Seno kultūras vērtību cienītājam. Mūsu Tālavas taurētājam, kurš atpūtas centra vēsturisko ēku (celta 1772. gadā, bijusi tilta sardzes māja, muita, strādnieku nams, zupas virtuve, bārs, novatoru klubs) pārvērtis par sakoptu vietu. Ēka rekonstruēta 2005.gadā. Izstādes laikā būs iespēja noskatīties dokumentālas filmas par Andra ceļojumiem Aļaskā, Grenlandē u.t.t.

24. Atpūtas centrs “Don’t forget to relax”, Vecā ostmala 22

Pasākums “Hood Games”

14.00 Turnīra sākums

22.00 Muzeja nakts vakars

23.00 Vakara īpašie viesi Chista GUN (Packman x JanDer)

25. Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, Liedaga iela 5

- Varoņu portretu galerijas veidošana

- Viktorīna/slavas istaba, jautājumi par Tālavas taurētāju, brīvības cīņām u.c.

- Spēka mitriķi

- Tauru izgatavošana

- Uzdevums “Trāpi mērķī”, šautuve

26. Mārtiņa Krūmiņa galerija, Tirgus iela 18

19.00 - 01.00 Iespēja iepazīt galeriju un satikt mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu

27. Zinātnes un izglītības inovāciju cents (ZIIC), Autoru iela 4/6

18.00 - 19.00 Nodarbība "Programmējamie konstruktori" 1.–4.klašu skolēniem. Darbnīca, kurā iemācīsies konstruēt un fizikas likumu ietekmē radīsi mūziku. Vai „Tālavas taurētājs” Tev būs pa spēkam?

19.00-20.30 Nodarbība “Notver Tālavas taurētāju!” 5.–9.klašu skolēniem. Šķietami vienkārši – vadot mehānisku robotu, jānotver Tālavas taurētājs, tikai vēl jānoskaidro, kā robotu vadīt un kā izskatās Tālavas taurētājs? Pieteikšanās darbnīcām, zvanot pa tālruni 25 728 867

28. VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 2. daļa, Jelgavas ielā 41

19.00 - 01.00

- Ekspozīcija “Tālavas taurētājs - ugunsdzēsējs”. Būs atļauts iedarbināt pašam seno laiku uzgriežamo sirēnu!

- Latvijā populārā karikatūrista Gata Šļūkas asprātīgās un trāpīgās karikatūras par ugunsdrošības tematiku!

- Iespēja ietērpties ugunsdzēsēja glābēja aizsargtērpā un iekāpt ugunsdzēsības automašīnā, lai kaut uz mirkli kļūtu par ugunsdzēsēju glābēju, nāc fotografēties ar ugunsdzēsēju glābēju palīgu lapsēnu Guni un ugunsdzēsēju glābēju Guntiņu, vai pie īpaši veidotas foto sienas.

19.00 - 22.00 būs pieejamas dažādas aktivitātes bērniem par ugunsdrošību, kurās piedaloties būs iespēja saņemt krāsojamo grāmatu “Lapsēna Guņa padomi “Kā pasargāt sevi un izglābties ugunsgrēkā?”” un dažādas citas balvas

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 filmas “Paspēt izglābt!” demonstrācija garāžā (filmas garums 40 minūtes).

Muzeju nakts laikā par muzikālo pavadījumu Liepājas 2.daļā rūpēsies jaunā mūziķe Alise Svipsta.

29. Liepājas ielu vingrotāji “Workout generation” LOC manēža, Brīvības iela 55

18.00 - 22.00 Ielu vingrotāju sacensības. Reģistrācija 17.30 – 18.00

30. Liepājas Karostas ūdenstornis, Ģenerāļa Baloža iela 29

19.00 - 22.00 atvērts apmeklētājiem.

31. Ģimenes atbalsta centrs “Miera osta”, Pulkveža Brieža 3-8

19.00 - 22.00 Radošās darbnīcas “Spalvu raksti”. Radošajās darbnīcās varēs uzzināt par ziņu sūtīšanas veidu ar baložiem, izmēģināt rakstību ar dažādām spalvām un tinti, izgatavot katram pašam savu spalvaskātu.

32. BB wakeparks, Lībiešu iela 2/6

22.00 - 01.00 aicina izstaigāt Beberliņu priežu meža mākslas darbu galeriju un baudīt videi draudzīgu audiovizuālu performanci naksnīgajā BB wakepark teritorijā, Beberliņu priežu meža un karjera lapeņu zonā. Māksliniece, vizuālā māksliniece, grafiskā dizainere un Dj no Rīgas. NINA ELEKTRICHKA aicinās uz mirkli apstāties, nomierināt steidzīgo prātu.

33. Redāns, 14. novembra bulvāris 82/86

19.00 - 22.00 Redāna apskate. Airsoft prezentācija. Bufete.