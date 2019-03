Kurzemes kultūras programmai šogad mazāk naudas

Atslēgvārdi valsts kultūrkapitāla fonds | finansējums

Kurzemes kultūras programmas 2019. gada projektu atbalstīšanai šogad piešķirts Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējums 90 tūkstoši eiro, "Kurzemes Vārds" uzzināja VKKF mājaslapā. Projektu pieteikumus Kurzemes plānošanas reģions pieņems līdz 25. martam.

Pagājušajā gadā Kurzemes kultūras programmas finansējums bija lielāks – 125 tūkstoši eiro. Kopējā finansējuma summa ir atkarīga no VKKF un "Latvijas Valsts mežu" piešķīruma, skaidro Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja Terēza Strauta. "Vienam projektam pieprasāmās summas ierobežojuma nav. Cik projektu varēs īstenot un vai to nebūs krietni mazāk nekā 2018. gadā, atkarīgs no projektu iesniegumu skaita un kvalitātes, un to ir grūti prognozēt." Viņa pieļauj, ka mazāks finansējums varētu būt tādēļ, ka ir izmaiņas nodokļu likumdošanā, kas vairs nemotivē uzņēmējus ziedot sabiedriskā labuma organizācijām, lai saņemtu nodokļu atlaides, taču "man nav konkrētas atbildes".

Kurzemes kultūras programma atbalsta reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projektus. To prioritātes ir Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un reģiona kultūras mantojuma savdabības saglabāšana un attīstīšana. Svarīgs arī sabiedrības radošums un līdzdalība vietējo kultūras norišu attīstībā, radot jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības un prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas. Projekti jāīsteno no šā gada maija līdz 31. decembrim.

Kurzemes kultūras programma šogad ir teritoriāli paplašināta, konkursā tiek pieņemti projektu pieteikumi arī no Engures, Jaunpils, Kandavas un Tukuma novada.