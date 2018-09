Labo darbu kustība

Atslēgvārdi Valters Polakovs | izstāde | fotogrāfijas | loc | audžuģimenes

Pirmdien Liepājas Olimpiskajā centrā atklāja mākslinieka Valtera Poļakova fotogrāfiju izstādi "Izaugt ģimenē". Atklāšanas laikā tika atzīmēta arī nodibinājuma "Sociālo pakalpojumu aģentūra" Audžuģimeņu atbalsta centra "Liepāja" izveide, kas sniegs palīdzību un padomu topošajām un esošajām audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm. Centra vadītāja Guna Krēgere-Medne aicināja cilvēkus aizdomāties par to, ka ir bērni, kas joprojām gaida savas ģimenes.

"Bērniem ir labi augt ģimenē. Ģimene ir pamats, kas dod spēku, izturību un citas dzīvē svarīgas īpašības, tomēr negarantē, ka dzīve būs bez problēmām, bet pamatu to risināšanai iedod gan," sacīja G. Krēgere-Medne. "Domāju, tas ir labi, ka izstāde iekārtota šādā publiskā vietā – tā iespējams uzrunāt pēc iespējas vairāk cilvēku."

Izstādē apskatāmas trīsdesmit lielformāta fotogrāfijas, kurās V. Poļakovs iedzīvinājis bērnus, kas auguši audžuģimenēs. Fotogrāfs uzsvēra, ka svarīgākais attēlos ir bērnu acis, kas pašas stāsta par bērnu dzīvi. "Esmu pateicīgs, ka man bija iespēja fotografēt šos bērnus. Man nav vienalga, kas notiek ar bērniem bērnunamos, un es gribētu, lai katram no tiem būtu ģimene. Izstāde ir veids, kā es varu piedalīties šī mērķa sasniegšanā," norādīja V. Poļakovs.

Sociālo pakalpojumu aģentūras valdes priekšsēdētāja Dace Blaževiča pastāstīja, ka mākslinieks audžuģimeņu kustības popularizēšanā iesaistījies gluži nejauši. "Tā bija tāda īpaša satikšanās. Valters bija uzrunāts fotografēt audžuģimeņu salidojumu, un viņu ļoti iedvesmoja tas, kas tur notika. Tāpēc viņš nāca klajā ar šādu projektu," viņa skaidroja. "Pēdējos gados audžuģimenes Latvijā kļūst aktīvākas – pašlaik to ir vairāk par sešiem simtiem. Bet bērnu, kuriem nepieciešama ģimene, diemžēl joprojām ir vairāk, nekā ģimeņu, kuras gatavas viņus pieņemt. Tas ir atbildīgs solis, tāpēc mūsu uzdevums ir atbalstīt cilvēkus, kas kaut reizi par to ir domājuši. Šī izstāde ļauj par to padomāt dziļāk."

Izstāde jau bija aplūkojama vairākās vietās Rīgā, arī Daugavpilī, bet līdz 1. oktobrim tā būs Liepājā, lai pēc tam ceļotu uz vēl citām Latvijas vietām. "Mēs ceļojam tur, kur dzīvo kāds no šiem bērniem," atklāj D. Blaževiča. "Tas ir ļoti svarīgi, ka sabiedrība iesaistās kustības popularizēšanā. Arī pašvaldības kļūst arvien aktīvākas atbalsta sniegšanā. Patiesībā Liepājas pusē pašvaldības ir vienas no aktīvākajām. Šī ir tāda labo darbu kustība, kuras atbalss iet tālāk."

Lai arī izstāde ar bērnu fotogrāfijām nākamā mēneša sākumā dosies prom no Liepājas, te joprojām paliks Sociālo pakalpojumu aģentūras Audžuģimeņu atbalsta centrs "Liepāja". "Liepājā mums šāda atbalsta programma jau darbojas, bet centra izveide un iekļaušana Labklājības ministrijas reģistrā sniegs iespēju palīdzēt audžuģimenēm ārpus Liepājas esošajās pašvaldībās," uzsvēra G. Krēgere-Medne. "Mūsu uzdevums centrā būs uzrunāt, piesaistīt un apmācīt audžuģimenes, viesģimenes, adoptētājus un aizbildņus."