"Latvijas Dizaina gada balvas 2018" finālistu darbus līdz 4.jūlijam var aplūkot koncertzālē "Lielais dzintars", Liepājā, aģentūru LETA informēja aģentūru LETA informēja "Latvijas Dizaina gada balvas 2018" pārstāve Gita Deniškāne.

Pēc viņas teiktā, "Latvijas Dizaina gada balvas 2018" 20 finālistu darba izstāde no 11. jūnija līdz 4.jūlijam ir apskatāma Liepājā, koncertzālē "Lielais dzintars", kur izstādes apmeklētājiem būs iespēja balsot par savu favorītu, kā arī piedalīties "Latvijas Dizaina gada balvas" galvenā partnera "Accenture" organizētajā digitālajā darbnīcā.

Turpretī no jūlija sākuma "Latvijas Dizaina gada balvas" finālistu lielformāta brīvdabas izstāde būs apskatāma laukumā pie tirdzniecības centra "Origo".

Iepriekš, no 17. aprīļa līdz 20. maijam "Latvijas Dizaina gada balvas 2018" 20 finālistu darbi bija aplūkojami izstādē Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kuru apmeklēja vairāk nekā 5000 apmeklētāju, par izstādes skatītāju favorītu atzīstot darbu - somu automātiskās infūzijas sistēmas pārnēsāšanai "Spēka pele".

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā paralēli izstādei tika organizēti arī vairāki tematiski pasākumi - "Dizaina pastaigas" un "Sarunas muzejā", kopā pulcējot 5296 apmeklētājus. Katram apmeklētājam bija iespēja balsot arī par savu favorītu un, apkopojot rezultātus par skatītāju simpātiju, tika atzīti dizaina darbi ar sociālu vērtību - Soma automātiskās infūzijas sistēmas pārnēsāšanai "Spēka pele", otrajā vietā ar 439 muzeja apmeklētāj balsīm ierindojās medicīniska palīgierīce "Palīgierīce rāpošanai "Solis pa solim", bet trešais populārākais dizaina darbs ar 232 balsīm bija koka Sup dēlis "GG SUP Race 12" un koka SUP airis "GG SUP EO 1.0".

Jau ziņots, ka šā gada 12.aprīlī svinīgā ceremonijā mākslas centrā "Zuzeum" tika noskaidrots "Latvijas Dizaina gada balvas 2018" uzvarētājs. Pirmo vietu ieguva "Associates, Partners et Sons" darbs "Riga IFF vizuālā komunikācija un vides objekti", otro vietu - SIA "Mass Portal" elektroiekārtas "Mass Portal industriālā dizaina valoda" un "Mass Portal plastikāta auklas žāvētājs FD1", savukārt trešajā vietā ierindojās Liepājas pašvaldības mājaslapa, kuras autors ir SIA "Wrong Digital". Balvas galvenā partnera - informācijas tehnoloģiju uzņēmuma "Accenture" - specbalvu "Digitālais bizness" ieguva "Wrong Digital" izstrādātā CSDD mājaslapa.

"Latvijas Dizaina gada balvas" iniciators ir Kultūras ministrija, bet to organizēja dizaina birojs "H2E" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Balvas galvenais partneris ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums "Accenture Latvia".

"Latvijas Dizaina gada balva" ir ikgadējs, nacionālas nozīmes apbalvojums dizainā, kura mērķis ir apzināt un popularizēt Latvijas dizaineru labākos sniegumus un veicināt nozares augstvērtīgu attīstību.