Latvijas un Eiropas dabas skaistums apskatāms mākslinieka Guntara Zaķa izstādē

Atslēgvārdi personālizstāde | māksla | ainavas | Guntars Zaķis | galerija romas dārzs

10. martā pulksten 17 mākslas galerijā „Romas dārzs” norisināsies Guntara Zaķa izstādes „Latvijas un Eiropas ainavas” atklāšana un tikšanās ar mākslinieku, informē galerijas vadītāja Astra Dzērve.

Galerijas izstāžu zālē būs skatāmas pussimts mākslinieka veidotas gleznas. Šī ir autora piektā personālizstāde, taču Liepājā mākslinieka darbi tiks eksponēti pirmoreiz. Iepriekš mākslinieks vairāk darbojies pasteļa tehnikā, bet šobrīd pievērsies un arī izstādē redzamas būs tieši akrila tehnikā veidotās gleznas. Daļa no gleznām veltītas Latvijas dabai, pārējās atspoguļo mākslinieka Eiropas ceļojumu iespaidus.

Mākslinieka gleznu tēma ir ainavas. Iedvesmu viņš gūst ceļojumos, ieraugot un vērojot dabas skaistumu. Mākslinieks ar ģimeni apceļojuši gan Latviju, gan tuvākas un tālākas Eiropas valstis, kur mākslinieku saista dabas skati – kalni, meži, jūras, ūdenskritumi, klintis dažādās diennakts un gadalaiku noskaņās.

Guntars Zaķis studējis un maģistra grādu ieguvis Latvijas Mākslas akadēmijā, doktora grādu ieguvis Latvijas Universitātē. Bērnībā mācījies mūzikas skolā, beidzis klavieru klasi un vēlāk spēlējis lielās ērģeles baznīcu dievkalpojumos, koncertos un kāzu ceremonijās.

Guntars Zaķis lasījis mākslas un kultūras vēstures lekcijas Latvijas Univeristātē, Kristīgajā akadēmijā, Rīgas Stradiņa Universitātē, rakstījis recenzijas par izstādēm, kā arī grāmatas par kultūrvēsturi un filozofiju saistītiem jautājumiem. Šobrīd mākslinieks kopā ar sievu Terēzi Zaķi izveidojuši savu mākslas studiju, kur māca gleznot un zīmēt gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Mākslinieks atzīst, ka mākslas satura un tehnisko iespēju attīstības studijas viņam ļāvušas izvēlēties savu gleznu satura un formas konceptu. Atbilstoši mūsdienu mākslas tendencēm, viņš ilgi cīnījies ar kārdinājumu abstrahēt sižetus, mākslinieciski deformēt, padarīt tos atraktīvākus. Tikai nav saņēmis atbildes uz jautājumu, kāds ir to pozitīvais pienesums?

Guntars Zaķis stāsta: „Mākslas pārsātinājies, sācis ceļot tur, kur cilvēkiem nav tik liela vara. Sākumā tā bijusi Latvijas, Igaunijas, tad pārējās Eiropas daba, kas izrādījusies pasakaini skaista. Kā mazu bērnu mani pārsteidza tas, ka mums ir gadiem jāmācās pie dažādiem krāsu un formu izvietošanas un kombinēšanas speciālistiem mākslas skolās, lai panāktu to, kas dabai tā vienkārši sanāk. Dabā viss šķiet savā veidā skaists un nepakļaujams kritikai.

Cik reizes to esmu skatījis domādams par to, ka tai nav vajadzīga mana klātbūtne. Tā ir skaista katru brīdi – saulē, miglā, dienā, saulrietā, ziemā vai vasarā. Es tur nonāku tikai uz brīdi un elpu aizturējis cenšos domās ielikt savās gleznās. Es mēģinu rast sev šīs atbildes pietuvojoties dabai. Es atkāpjos no iemācītiem noteikumiem, lai saprastu vairāk.”

Izstāde galerijā „Romas dārzs”, Zivju ielā 3, būs skatāma līdz 19. maijam.