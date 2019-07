Latviskais kolorīts katrā rindā

Atslēgvārdi Ādolfs Gaujietis | grāmatas atvēršana | dzeja

Dzejnieka Ādolfa Gaujieša jaunākās grāmatas "Smeldzi noliegt" atvēršana Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzāli burtiski pārpildīja. Gaidot priekšlasījumus, rakstnieka dzejas mīļotāji un spalvasbrāļi priecīgi sasmaidījās un sačukstējās – viņi visi bija "savējie".

"Starp Jāņiem un Pēteriem mēs esam sapulcējušies vienkopus, lai svinētu grāmatas nākšanu pasaulē," uzrunājot klātesošos, teica aktieris Jānis Dreiblats. Viņš kopā ar Ilgu Martinsoni un Ievu Lindenbaumu pasākuma viesus iepazīstināja ar grāmatas saturu.

Ādolfs Gaujietis savā dzejā ļoti daudzveidīgi pievēršas tādām tēmām kā mīla, daba, ilgas, bēdas, prieks un daudzas citas dvēseles izjūtas. Neatņemama sastāvdaļa ir dzejnieka latviskais kolorīts, kas raksturīgs teju katram autora dzejolim. "Mēs, lasītāji, priecājamies par Ā. Gaujieša romantisko dzeju, kas liek mums atvērt sirdi jūtām, prieka gavilēm un patiesi mīlēt un cienīt mūsu mīļo dzimto Latviju. Tas viss ir dziļi savijies kopā arī šajā dzejnieka grāmatā un sauc mūs visus uz patiesi garīgu vienotību. Lai laimīgs mūžs tavai grāmatai, Dzejniek! Vēl daudz jāizdara – uz priekšu Ādi!" grāmatas priekšvārdā raksta dzejnieks Māris Reinbergs, kurš sevi nodēvē par rakstnieka cīņu biedru.

Krājumu klajā laidusi izdevniecība "LiePa", vāka noformējumam izmantotas Andras Pelnas gleznas un foto no autora personīgā arhīva. Par muzikālo noformējumu svētku laikā rūpējās ansambļi "Sentiments" no Nīcas un "Zilais lakatiņš" no Priekules.