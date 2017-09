Liepājā sāk raidīt operas

Atslēgvārdi kino balle | opera

Ar populārās Volfganga Amadeja Mocarta komiskās operas "Burvju flauta" iestudējumu šovakar kinoteātris "Balle" uzsāk demonstrēt Londonas Karaliskā opernama operas un baleta izrādes.

Londonas Karaliskā opernama (Royal Opera House jeb ROH) izrādes no šodienas rādīs "Cinamon Holding" kinoteātros visā Baltijā, arī Liepājā, neraugoties uz to, ka kinoteātris te ir mazs. Tādējādi pilsētas kultūras saturs kļūs vēl bagātāks. "Godīgi jāsaka, mēs vērtējām, rādīt vai nerādīt ROH izrādes Liepājas kinoteātrī, jo, salīdzinot, piemēram, ar Rīgu, kur mums ir 8 zāles, tas ir neliels. Bet, apspriežoties kolektīvā, mēs vienprātīgi nolēmām rādīt arī Liepājā," pastāsta kino "Balle" īpašnieka "Cinamon Holding" komercdirektors Tomass Luhatss.

Operizrāžu un baleta iestudējumus no Londonas Karaliskās operas kinoteātrī "Balle" varēs noskatīties ceturtdienu vakaros reizi vai divas mēnesī. Tādas operas kā "Bohēma", "Rigoleto", "Toska", "Karmena" un citas, kā arī balets – "Alises piedzīvojumi Brīnumzemē", "Riekstkodis", "Gulbju ezers" u. c. Izvēle, kādus iestudējumus demonstrēt, nāk no Apvienotās Karalistes, skaidro T. Luhatss. "Taču, protams, mums bija iespēja izskatīt šo izvēli pirms tā iegūšanas. Un mēs esam ļoti apmierināti ar saturu," viņš piebilst un uzsver, ka tas ir diezgan liels notikums.

Skatītājiem izrādes netiks rādītas tiešraidē, bet gan ierakstā.