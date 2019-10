Liepājā top stāsts uz normalitātes robežas

Atslēgvārdi kino | filmēšana

Pagājušajā nedēļā daudzviet Liepājā varēja manīt darbojamies kino uzņemšanas grupu. Divas trešdaļas jaunās latviešu spēlfilmas "Nemierīgie prāti" uzfilmētas tieši šeit, pastāstīja tās režisori Lauris un Raitis Ābeles. Darbības vietas ir forti Karostā, boksa klubs, osta, koncertzāle "Lielais dzintars", Olimpiskā centra spa un citas. "Kurzemes Vārds" paviesojās uzņemšanas laukumā vecajā ratiņu fabrikā Tirgus ielā.

Filma "Nemierīgie prāti" ir stāsts par diviem brāļiem, laikmetīgajiem māksliniekiem, kuru attiecības un dzīves ritms eskalējas laikā, kad brāļi veido darbus savai personālizstādei. Stāsts daļēji balstīts režisoru un operatora Mārča Ābeles un viņu tuvinieku pieredzē, atklāja filmas veidotāji, kuri vēloties noķert nemiera noskaņojumu, kas šobrīd virmo pasaulē. Filmas žanrs ir psihedēliskā drāma ar melnās komēdijas elementiem.

Kails cilvēks vannā uz terases vējainā un lietainā oktobra dienā diez vai šķiet kaut kas normāls. Šī nebūs vienīgā aina filmā, kas varētu likt izsaukties – tas ir slimi! Kas cilvēkus dzen to visu darīt? "Mēs nezinām, kas ir tas nemierīgais prāts, kurš liek kaut ko tādu darīt," atzina Raitis Ābele. "Filmas scenārijs ir būvēts no pieredzes momentiem, kas notikuši ar mūsu draugiem un vienaudžiem. Tie liek skatīties, kur ir normalitātes robeža. Vieni saka, ka tas vairs nav normāli, bet citiem tas ir normāli." Katrā laikā un katrā sabiedrībā, viņaprāt, esot atšķirīgi priekšstati par to, kas ir un kas nav normāli.

Filmas pirmizrāde paredzēta 2020. gada nogalē.

