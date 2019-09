Liepājā varēs noskatīties jaunas dokumentālās filmas

Atslēgvārdi dokumentālā filma | filmu forums | kino

Nacionālā kino centra rīkotā 23. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma trīs filmas būs iespējams noskatīties arī Liepājā, informē foruma rīkotāji. Jau septīto gadu forums piedāvā augstvērtīgu dokumentālo filmu programmu Latvijas reģionu pilsētās.

Kinoteātrī "Balle" 3. un 4. septembrī izrādīs trīs šogad uz ekrāniem iznākušas dokumentālās filmas. Skolēniem, studentiem, un pensionāriem, uzrādot apliecību, seansi būs pieejami bez maksas, iepriekš saņemot brīvbiļetes kinoteātra kasē.

Liepājā tiks izrādīta ķīniešu režisoru Naņfu Vanas un Dzjalinas Džanas filma "Dzimusi Ķīnā" ("One Child Nation", ASV), kas ļaus ielūkoties vienā no noslēpumainākajiem sociālajiem eksperimentiem cilvēces vēsturē, dziļi personiski stāstot par dzimstības kontroles politikas ieviešanu. Somu režisores Rētas Huhtanenas filma "Molenbēkas dievi" ("Gods Of Molenbeek") ir nebēdnīgā rotaļīgumā notverts divu Briseles multikulturālajā vidē augošu puiku bērnības portrets, kas apliecina, ka draudzības spēks ir lielāks par pieaugušo izveidotajām etnisko un reliģisko aizspriedumu barjerām. Trešā filma "Medus zeme" ("Honeyland") ir šī gada absolūtā starptautisko festivālu mīlule.Tās režisori Ļubomirs Stefanovs un Tamāra Kotevska uzņēmuši gleznieciski krāšņu sāgu par Ziemeļmaķedonijas neskarto kalnu dabu un kolorīti askētisko bitenieci Hatidži, kas nodarbojas ar šķietami aizvēsturisku biškopības metodi.

Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu un angļu valodā.