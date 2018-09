Atslēgvārdi mara | baltkrievu kopiena "mara" | baltkrievu biedrība

Sestdien, 15. septembrī, no plkst. 12 Liepājas Baltkrievu kopiena “Mara” aicina visus interesentus uz Kartupeļu festivālu, kas notiks Liepājas Jūrmalas parkā pie Gulbju dīķa. Festivālā piedalīsies Liepājas mazākumtautību biedrību kolektīvi, kā arī viesi no citām Latvijas pilsētām, prezentējot muzikālus priekšnesumus ar kartupeļu tematiku un savas tautas nacionālus ēdienus no kartupeļiem.

Kartupeļu festivālam, ņemot par pamatu baltkrievu pamatēdienu un Baltkrievijas simbolu – kartupeli, mērķis ir apvienot dažādas tautas ap baltkrievu diasporu Liepājā. Festivāla laikā tā dalībnieki paplašinās savas zināšanas par baltkrievu nacionālo produktu un par baltkrievu kultūras tradīcijām un vērtībām. Festivāla laikā būs dziesmas, dejas, galdu prezentācijas, degustācijas, spēles, amatnieku meistarklases un daudz kas cits.