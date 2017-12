Liepājas koncertzālē atklās Ziemeļvalstu arhitektūrai veltītu dubultizstādi

Atslēgvārdi lielais dzintars | izstāde | ziemeļvalstu diena

Piektdien, 8. decembrī pulksten 17 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" tiks atklāta Ziemeļvalstu laikmetīgajai arhitektūrai veltīta dubultizstāde "Nordic ID/Nordic Block". Izstāde ievadīs koncertzālē notiekošo mini-festivālu "Islandes nedēļas nogale" un norisināsies Ziemeļvalstu dienu ietvaros Liepājā, portālam vēstīja SIA "Lielais dzintars" sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

Izstādē apvienotas divas fotogrāfiju sērijas — "Nordic ID" un "Nordic Block". Sērijas "Nordic ID" (Ziemeļu identitāte) saturisko kodolu veido mēģinājumi atbildēt uz jautājumu, ko mūsdienās nozīmē ziemeļu identitāte, un kā tā atspoguļojas arhitektūrā, savukārt izstāde "Nordic Block" (Ziemeļu kvartāls) pievēršas kvartālu apbūves attīstībai Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Abas ekspozīcijas sagatavojis Baltijas jūras valstu arhitektūrai un dizainam veltītais žurnāls "Project Baltia" (Sanktpēterburga), projekta vadītājs — žurnāla galvenais redaktors Vladimirs Frolovs.

Izstādes "Nordic ID" tapšanas gaitā katrs no pieciem izstādes kuratoriem izvēlējās piecus arhitektūras projektus savā dzimtajā zemē, kuri pēc viņa ieskata vislabāk atbilst izstādes idejai. Rezultātā izstādes formāts vienā platformā apvieno piecus neatkarīgus viedokļus un 25 arhitektūras projektus jeb 25 ziemeļu identitātes. Izstādi veidojuši kuratori no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas: Martins Keidings, žurnāla "Arkitekten" redaktors, Anderss Melsoms, žurnāla "Conditions" redaktors, Daniels Gollings, žurnāla "Form" redaktors, Tuomass Toivonens, arhitekts, arhitektu biroja "NOW" līdzīpašnieks un Villems Tomiste, arhitekts, arhitektu biroja "Stuudio Tallinn" līdzīpašnieks. Izstāde pirmoreiz izrādīta 3. Maskavas arhitektūras biennālē.

Netveramais "ziemeļnieciskums" ir izstādes "Nordic Block" vadmotīvs, kurā eksponēti projekti no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kā arī Sanktpēterburgas — Krievijas ziemeļu galvaspilsētas. Izstāde aptver ziemeļvalstu līdzīgos, bet vienlaikus pietiekami atšķirīgos klimatiskos, politiskos, sociālos, ekonomiskos un kultūras apstākļus, un tās īpašā vērtība ir kuratoru rakstītie teksti, kas kopā traktē Ziemeļeiropas identitāti mūsdienu arhitektūrā un pilsētbūvniecībā.

Arī šī izstāde veidota pēc līdzīga principa — projekta vadītājs kuratorus aicinājis izvēlēties trīs savā zemē tapušus projektus, kas raksturotu ziemeļu identitāti mūsdienu pilsētbūvniecībā. Līdzās laikmetīgajai arhitektūrai izstādē atspoguļotas arī vēsturiskas atsauces — senāki kvartālu apbūves piemēri no katras valsts.

Izstādes norisināsies koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpa Civita Nova, Radio iela 8, Liepāja. Izstāde bez ieejas maksas būs apskatāma ik dienu koncertzāles darba laikā līdz 30. decembrim.

Uz izstādes atklāšanu piektdien, 8. decembrī pulksten 17 laipni aicināti visi interesenti.