Liepājas māksla simts gados

Liepājas muzejā atklāta Latvijas simtgadei veltīta izstāde "Liepājas māksla. 100 gadi". Tā ir viena no vērienīgākajām muzeja krājuma izstādēm pēdējo gadu laikā un atklāj pilsētas mākslas dzīves daudzveidību un attīstību simts gadu garumā. "Šī izstāde parāda, ka mums ir tiešām liels kultūrvēsturiskais mantojums," atklāšanā uzsvēra muzeja direktore Dace Kārkla.

Augusts Annuss, Jānis Sudmalis, Hermanis Aplociņš, Kārlis Fridrihs Šaumanis, Nora Drapče, Ēvalds Dajevskis, Teodors Uldriķis, Valters Uzticis, Skaidrīte Elksnīte, Benita Bitāne, Anna Eltermane, Erna Ošele, Aldis Kļaviņš, Aivars Kleins, Mārtiņš Krūmiņš ir tikai daži no māksliniekiem, kuru darbus izstādē "Liepājas māksla. 100 gadi" var aplūkot, iepazīt vai atsaukt atmiņā. Muzeja krājuma izstādē pilsētas mākslas dzīve atspoguļota pa periodiem no profesionālās mākslas pirmsākumiem Liepājā līdz pat mūsdienām. Izstādes "Liepājas māksla. 100 gadi" atklāšanā D. Kārkla sacīja, ka ar lielo zāli ir par maz, lai pilnīgi atklātu bagātīgo un daudzveidīgo Liepājas mākslas dzīvi simts gadu garumā, tāpēc ne visi mākslinieki tajā ir pārstāvēti. "Tomēr katrā periodā esam mēģinājuši iezīmēt to pašu spilgtāko, izcelt to pašu svarīgāko, skatoties Liepājas mākslas kopskatā," viņa akcentēja.

