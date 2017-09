Liepājas muzeja krājums šogad papildināts ar 693 jaunieguvumiem

Vāze, ar vāku "Made for Royal Sphinx by Boch, Holland" . Datējams ar 18. gs.

Atslēgvārdi liepājas muzejs

Liepājas muzeja krājums līdz šā gada septembrim papildināts ar 693 jauniegūtiem muzeja priekšmetiem, no tiem 528 uzņemti pamatkrājumā, bet pārējie165 – palīgkrājumā, portālu informēja Liepājas muzeja galvenā krājuma glabātāja Rita Krūmiņa.

Lielākā daļā no visiem jauniegūtajiem muzeja krājuma priekšmetiem ir saņemti kā dāvinājums - 484 priekšmeti. Viens no vērtīgajiem dāvinājumiem ir aptuveni 50 vienību lielais dāvinājumu par Liepājā dzimušo arhitektu Fridrihu Šefelu. Tajā iekļauti daudz personisko priekšmetu kā rotaslietas, fotomateriāli.

Gada sākumā Liepājas muzejs keramikas priekšmetu kolekcijaspapildināšanai ieguva tējas servīzi ar 17 vienībām, kas datējama ap 19. gadsimta vidu. Šis ieguvums būs lielisks papildinājums topošā Hoijeres viesnīcas interjera muzeja otrā stāva ekspozīcijai.

Jaunā muzeja interjeru papildinās arī martā dāvinājumā no Sv. Trīsvienības baznīcas draudzes saņemtais baroka stila skapis, kas jau ir restaurēts un attīrīts no krāsu uzslāņojumiem, iepriekš nolūzušās detaļas pievienotas un skapis atguvis savu iepriekšējo izskatu.

Mākslas priekšmetu kolekcija šogad papildināta ar septiņām gleznām : Ēriks Kūlis februāra sākumā muzejam dāvināja Modra Zihmaņa portretu, kas savu vietu atradis Liepājas muzeja ekspozīcijā “Liepāja okupāciju režīmos”, Gundega Zēhauza muzejam nodevusi trīs Matīsa Zavicka darbus – gleznas “Piestātne” un “Mežmala” un vienu zīmējumu “Gundegas Bušas portrets”.

No Dzintras Rozentāles muzejs ieguvis divus akvareļus “Ziedi” un “Karostas jūrmalā”. Mākslinieks Aleksejs Naumovs savas personālizstādes “Pasaules ainavas” atklāšanas pasākumā 11. Jūlijā Liepājas muzejam uzdāvināja gleznu “Liepājas muzeja sētā”.

Neskatoties uz bagātīgo dāvinājumuklāstu, šogad Liepājas muzejs iepircis lielu skaitu vērtīgu priekšmetu, kas papildina gan tekstīliju kolekciju, gan memoriālo priekšmetu kolekciju par liepājniekiem pagājušajā gadsimtā. Kopumā par pirkumiem šogad izlietoti EUR 5450,40.

Kā vienu no pirmajiem pirkumiem šajā gadā, Liepājas muzejs iegādājās jūgendstila krāsns podiņus no Teodora Breikša ielas Nr. 41. Izteiktā jūgendstila krāsns ir pirmā šādā stilā ieturētā krāsns muzeja krājumā. Līdz šim muzejs glabāja krāsnis no 17. līdz 19. gadsimtā celtajām mājām.

Muzejs jau šogad mērķtiecīgi īstenojis vairāku vēsturisku priekšmetu pirkumus topošajam Hoijeres viesnīcas interjera muzejam. Muzeja keramikas kolekcija papildināta ar 18 traukiem – vāzēm, šķīvjiem, tualetes traukiem (mazgājamās bļodas, naktspods un mazgājamā krūze), kas aptver laika periodu no 17. līdz 19. gadsimtam.

Tāpat iegādātas divas baroka laika franču gleznotājaŽana Simeona Šardēnakvalitatīvas gleznu kopijas “Uzmanīgā medmāsa” un “Piegādātāja”. Abas gleznas raksturo 18. gadsimta. sadzīves ainu Holandē.

Kā vienu no lielākajiem pirkumiem šajā gadā var minēt kolekciju par liepājnieci, mūziķi un mūzikas pedagoģi Agati Regīnu Binderi (kopā 77 priekšmeti). Viņas ģimenei Pāvilostā piederēja kuģu būvētava un vairāki kuģi. No šī pirkuma Liepājas muzeja tekstiliju kolekcija papildināta ar divām greznām 20. gadsimta kleitām un vienu japāņu stila zīda kimono, komplektā ar saulessargu.

Lielāku vērtību piešķir tas, ka Liepājas muzejs ieguva arī foto attēlus, kuros redzama pati tērpu valkātāja ar šiem tērpiem. Tāpat muzejs ieguvis arī traukus un sadzīves lietas no šīs liepājnieces.

Pēdējais no jaunieguvumiem, ko iegādājies Liepājas muzejs, ir zelta pulkstenis, kas piederējis muitas priekšniekam Jānim Bērzupam. Šo pulksteni 1922. gada 31. janvārī Jānim Bērzupam dāvinājuši kolēģi, par ko liecina iegravētais teksts “Par piemiņu no Rīgas muitas līdzstrādniekiem”. Tāpat reizē ar pulksteni muzeja foto kolekcija papildināta ar muitas darbinieku foto no 1926. gada.

Kopumā Liepājas muzejā glabājas 129 755 krājuma vienības, no kurām 108 113 ir uzņemtas muzeja pamatkrājumā.