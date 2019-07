Liepājas teātra izrādes un tēli Aigara Hibnera fotogrāfijās

Atslēgvārdi Aigars Hibneris | liepājas muzejs | izstāde

Piektdien, 5.jūlijā, pulksten 17 Liepājas muzejā atklās fotogrāfa Aigara Hibnera personālizstādi “Spēle”, kas caur fotoaparāta prizmu parāda Liepājas teātra izrāžu un tēlu vilinošo, krāšņo un reizē arī pārsteidzošo pasauli, vēsta muzeja galvenā muzejpedagoģe Maruta Eistere.

Izstādē fotogrāfs pievēršas spēles tēmai, vairāk uzsverot spēles esamības dažādību. Kā tas ir – spēlēties pašam, vērot un noķert cita spēlēto, spēle ar tēlu un fotokameru, aktiera personību, skatītāju.

Lielākā daļā darbu redzami Liepājas teātra aktieri, kas pirms vai pēc izrādes, varbūt pat izrādes laikā ļāvušies spēlei ar fotogrāfu, izceļot tēlu ārpus dekorācijām un izrādes vides vienu pašu kameras priekšā, – ļoti īsā laika sprīdī noķert pareizo mirkli, tēla vīziju, noskaņu un tīro emociju vienā kadrā. Izstādē būs skatāmi tēli no tādām izrādēm kā “Precības”, “Ģērbējs”, “Ķiršu dārzs”, “Mizantrops”, “Ragana”, u.c.

Reiz bijušās Teātra dienas ļāva Liepājas teātra aktieriem iziet no ierastās vides ielās pretī saviem skatītājiem, veidojot kvalitatīvi citu spēli, iekļaujoties jaunā vidē. Šos nu jau vēsturiski iemūžinātos mirkļus fotogrāfs izceļ citā foto sērijā. Pateicoties Teātra dienām, Aigaram Hibnerim tolaik arī radās pastiprināta interese par teātri, spējot caur fotoaparāta objektīvu ļoti tuvu fiksēt aktieru emocijas, izrāžu tapšanas gaitu, kā arī aizkulises, kas parastam skatītājam paliek neatklātas. Tāpat Aigars Hibneris mūsdienu teātra apmeklētājus aicina iepazīt tuvāk aktieru personības ārpus teātra.

Latvijas simtgades ietvaros, kad aizdomājamies par to, kā dzīvoja cilvēki agrāk, kavējoties pie senām fotogrāfijām, kas parāda arī teātra dzīvi un aktierus ārpus teātra izrādes, no tām iedvesmojoties Aigars Hibneris aicina ļauties visaptverošai spēlei – tēls un aktieris, aktieris un skatītājs, aktieris ārpus teātra, kas redzama no fotomākslinieka redzespunkta caur spēli ar kameru.

Aigars Hibneris dzimis 1967. gadā Liepājā. 1985. gadā pabeidzis Liepājas 5. vidusskolu (tagad Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola), studējis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, savukārt 2004. gadā bakalaura grādu Tiesību zinātnēs ieguvis absolvējot Biznesa augstskolu Turību. No 2014. gada Aigars Hibneris ir lektors Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā.

14 gadu vecumā, Aigars Hibneris saprata, ka vēlas kļūt par fotogrāfu un strādāt preses un dokumentālās fotogrāfijas jomā. Pateicoties neatlaidīgam darbam un zināmā mērā apstākļu sakritībai 1998. – 1991. gadam pirmā šāda iespēja arī radās strādājot Liepājas rajona laikrakstā “Ļeņina Ceļš” (“Kursas Laiks”). Aigara Hibnera darbi ir publicēti daudzos preses izdevumos Latvijā un ārvalstīs. No 2007. līdz 2017. gadam Aigars Hibneris kā fotogrāfs pastāvīgi sadarbojas ar izdevniecību “Rīgas Viļņi”. Aigars Hibneris ar saviem darbiem ir piedalījies vairākās izstādēs un veidojis personālizstādes.

Izstāde “Spēle” skatāma Liepājas muzejā, Kūrmājas pr. 16/18, no 5. jūlija līdz 4. augustam.