Nākamnedēļ festivālā "Staro Rīga" Liepājas pašvaldība piedalīsies ar instalāciju "Uzmanību! Vējš galvā", kuras autore ir Agnese Melbārde.

Lai gan pavasarī Liepājas pašvaldība bija izsludinājusi pilsētas objekta izveidošanas konkursu speciāli populārajam gaismas mākslas festivālam "Staro Rīga", tas beidzās bez rezultāta – neviens mākslinieks nepieteicās, stāsta pilsētas Vides, veselības veicināšanas un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova. Pēc tam atsevišķi uzrunāti vairāki mākslinieki, bet atsaucību izrādījusi vienīgi A. Melbārde un SIA "Uno Mossa", kura arī pērn veidojusi Liepājas instalāciju šajos populārajos Rīgas svētkos. Pašvaldībai šoruden tas izmaksās 8500 eiro, teica E. Tolmačova.

Gaismas skulptūra "Uzmanību! Vējš galvā" atradīsies pie Jēkaba kazarmām, Torņa ielā 4, starp ēkas korpusu 2A un Rāmera torni. Festivāla "Staro Rīga" mājaslapā aprakstīta veidojuma ideja, kas saskan ar pilsētas mārketinga koncepciju, aicinot ļaudis doties uz mūsu pilsētu: "Liepājas vide un mentalitāte ļauj attīrīt prātu, attīstīties un nonākt pie jaunām domām un idejām. Vienalga, vai šīs idejas ir lielas, ar potenciālu mainīt pasauli, vai personiskas ar iespēju uzlabot dienu. Liepājā cilvēki var "nolaist tvaiku", paskatīties uz lietām no citas puses, uzlādēties, eksperimentēt un radīt kaut ko jaunu. Šo fenomenu Liepājā vieno vējš. Taču tas nav tikai fizisks fenomens, kas liek radīt kaut ko pamatīgu un nepārtraukti atnes ko jaunu. Tā ir arī mentalitāte, kas vienmēr liek pielāgoties, dumpoties un skatīties no netradicionāla skatpunkta. Turklāt spītīgi novest līdz galam iesākto, ne tikai dumpoties dumpošanās pēc. Objektā "Uzmanību! Vējš galvā" tiek attēlota vēja ietekme uz cilvēka dzīvi. Cilvēkam nonākot vēja ietekmē, tas atbrīvo no visa nevajadzīgā, liekā, un mirklī, kad vējš no galvas izpūš pat pēdējo nevajadzīgo domu, tas paver iespēju saslēgties ar kosmosu, ļaujot radīt jaunas un ģeniālas lietas." Festivāls norisināsies no 17. līdz 20. novembrim.