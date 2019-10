Liepājas vizuālās mākslas izstādē uzvaras laurus plūc Diāna Adamaite, Pēteris Taukulis un Laura Dzērve

Atslēgvārdi vizuālā māksla | vizuālās mākslas izstāde | liepājas muzejs

Liepājas vizuālās mākslas izstādē, kas šogad tika veltīta tēmai “Ceļā”, no kopskaitā skatāmajiem 70 mākslas darbiem Kultūras pārvaldes sarūpēto balvu 1000 eiro vērtībā sadalīja trīs mākslinieki: Diāna Adamaite, Pēteris Taukulis un Laura Dzērve, portālu liepajniekiem.lv informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Skangale.

Mākslinieces Diānas Adamaites darbs tika izvēlēts galvenajai balvai par spilgtu un pārliecinoši konceptuāli glezniecisku risinājumu darbā „T10, T11, T12”. Balvas apmērs – 400 eiro.

„Manā darbā redzams ceļš, uz kuru raugoties no dažādiem skatu punktiem tas šķiet kā mirklis. Tāds svaigs, neatkārtojams un pats par sevi esošs.

Skatienu attālinot parādās daudzi ceļi un krustojumi, kur viss ir savstarpēji saistīts un atrodas nemitīgā kustībā. Laižot skatienu tālāk viss it kā pazūd. Jautājums ir, kas to visu skatās , kas ir skatītājs,” par savu darbu T10, T11, T12 saka Diāna Adamaite.

Pārējā summa tika sadalīta starp Pēteri Taukuli un Lauru Dzērvi. Žūrijas vērtējumā Pēterim Taukulim balvu pasniedza par klasiskā modernisma tehnikas kolāžas laikmetīgu izpildījumu darbā „Kompozīcija ar zelta zivtiņu”, uzsverot gleznieciskās vērtības, savukārt Laurai Dzērvei – par glezniecisku un atraktīvu dzīves ceļa attēlojumu un veiksmīgi silti vēso attiecību risinājumu minimālā kolorītā darbā „Zvēra ādā”.

Laura Dzērve uzvaras laurus plūca ar darbu „Zvēra ādā”: „Dzīvnieku gleznošana un ilustrēšana ir mans stils. Dzīvniekus es attēloju kā cilvēkus un visi šie tēli ir ņemti no dzīves, no cilvēkiem, kurus esmu pamanījusi un novērojusi. Manuprāt, šādā veidā iespējams labāk atainot raksturu. Šajā konkrētajā darbā vilks varētu būt valdonīgs cilvēks, bet zaķītis bailīgs un par sevi nepārliecināts. Abi šie attēli blakus novietoti, lai varētu redzēt to kontrastu, kas ataino ceļu, kāds jāiet, lai no vienas personības nonāktu otrā.

Kamēr mums nekas nepieder un jūtamies nepārliecināti, mēs esam kā zaķītis, bet, kad vara ir iegūta, pārliecība aug un mēs kļūstam par vilku.”

Veicināšanas balvas žūrija nolēma piešķirt Līgai Vēliņai par mediju mākslas darbu “Robežlīnijas”, kā arī Vinetai Trumpeniecei par darbu keramikā “Brīnuma briedināšana”.

Savas simpātijas balvas piešķīra arī izstādes atbalstītāji: Liepājas SEZ pārvalde – Gintas Stavrovskas darbam “Exit”, tūrisma aģentūra “Ap sauli” – māksliniecei Dacei Grīnbergai par darbu “Ceļojums”, Liepājas teātris – Dzintrai Rozentālei par darbu “Pārdomas” un Raitim Karlsonam par darbu “Migla”, bet “ABC Print” sarūpētā balva 120 eiro vērtībā tika māksliniecei no Aizputes –Andai Lieģei. Savukārt Liepājas Simfoniskais orķestris māksliniekiem, kas piedalījās izstādē, bija sarūpējis biļetes uz koncertu.

Krājuma papildināšanai Liepājas muzejs iegādājās Egona Peršēvica darbu “Žirga galva”, kā arī Lienes Bernātes gleznu “Piestātne”.