Literārā akadēmija atsāk darbu

Piejūras pilsētu literārā akadēmija (PPLA), uzsākot 2019. gadu, aicina pievienoties jaunus dalībniekus. Pirmā šī gada tikšanās notiks 12. janvārī pulksten 13 Kūrmājas prospektā 13, 118. telpā, un tās laikā būs iespēja papildināt zināšanas pie Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas un PPLA vadītājas Lindas Zulmanes, informē PPLA pārstāve Kristīne Timermane.

Savukārt no pulksten 16 radošajā telpā „Austras istaba”, Zivju ielā 3, notiks Lauras Andersones dzejas pasākums un PPLA dalībnieku lasījumi.

Lindas Zulmanes lekcija „Vēstījuma kompozīcija un redzes punkts” būs par redzes punktu tekstā. „Mēs iepriekšējo gadu rakstījām stāstus un sapratām, ka viena no tipiskākajām problēmām un kļūdām bija tā, ka, lasot stāstu, īsti nav skaidrs, no kura skatu punkta ir aprakstītais notikums,” stāsta L. Zulmane, atklājot, ka lekcijas laikā būs ne tikai teorija, bet arī praktiski piemēri – kā vienu un to pašu situāciju var atainot, mainot skatu punktu (autors, personāžs, skats no malas utt.).

Pēc tikšanās ar L. Zulmani Austras istabā notiks dzejas pasākums „Tikšanās ar dzejnieku”, kurā šoreiz viesos būs PPLA dalībniece, dzejniece Laura Andersone un Austrasbērns Jānis Rūcis, kurš izpildīs savas dziesmas ar L. Andersones dzeju. Vakars noslēgsies ar PPLA dalībnieku lasījumiem – klātesošie tiks iepazīstināti ar iepriekšējā gadā radītajiem darbiem. No plkst. 17.30 varēs klausīties Gundegas Rezevskas, Aijas Puzareles, Gunitas Lagzdiņas, Antras Siliņas, Ivetas Salgrāves, Sendas Treimanes u.c. autoru tekstus – dzeju un prozu.