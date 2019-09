Mākslinieki aicināti piedalīties Liepājas vizuālās mākslas kopizstādē

Atslēgvārdi liepājas muzejs | vizuālās mākslas izstāde | māksla | izstāde

No 4. oktobra līdz 3.novembrim Liepājas muzeja lielajā izstāžu zālē, Kūrmājas pr. 16/18, norisināsies ikgadējā Liepājas vizuālās mākslas izstāde, informē muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Skangale.

Izstāde atklāj mākslinieku profesionalitāti, radošo veikumu, kā arī apliecina to, ka Liepājas vizuālā māksla ir dzīvotspējīga un pilntiesīga pilsētas mākslas tradīciju un izpausmju atspoguļotāja mūsdienās.

Šogad Liepājas vizuālās mākslas izstāde ir veltīta tēmai “Ceļā”, kas nav sastindzis process no viena galamērķa līdz otram, bet gan ir nebeidzama kustība. Turklāt ļoti dažādās izpausmēs. To var aplūkot gan ģeogrāfiskā aspektā, gan no izaugsmes viedokļa, gan arī daudz plašākā filozofiskā aspektā. Tā ir kustība, mijiedarbība, attīstība, pārmaiņas, centieni, sasniegumi, arī plūdums pēc miera, harmonijas un līdzsvara.

Lai veidotu šo izstādi, Liepājas muzejs aicina Liepājas un tās apkārtnes profesionālos māksliniekus no 18. līdz 25.septembrim iesniegt savus oriģināldarbus, kas tapuši ne senāk kā pēdējo divu gadu laikā. Katrs mākslinieks izstādei var iesniegt ne vairāk kā trīs darbus, kas tapuši pēdējo divu gadu laikā.

Liepājas vizuālās mākslas kopizstādes darbi ik gadu tiek izvēlēti atbilstoši koncepcijai un darbu mākslinieciskajai kvalitātei, kā arī vēlāk vērtēti un balvas piešķirtas, ņemot vērā māksliniecisko augstvērtīgumu un savdabīgumu. Darbu vērtēšanā piedalīsies profesionāla žūrija. Izstādes mērķis ir veicināt mūsdienu mākslas procesu attīstību un sekmēt Liepājas mākslinieku jaunradi.

Tāpat kā iepriekšējos gados, Liepājas muzejs iegādāsies vienu izstādes darbu muzeja mākslas krājuma papildināšanai. Darbu izvēlēsies Liepājas muzeja Krājuma komisija, īstenojot pārdomātu un mērķtiecīgu Liepājas muzeja krājuma politiku.