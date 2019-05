Meditācijā radītie stāsti

Atslēgvārdi raimonds gabaliņš | izstāde | romas darzs | tēlniecība

Mākslinieks Raimonds Gabaliņš par godu savai septiņdesmitajai jubilejai galerijā „Romas dārzs” izstādījis darbus, ko drosmīgi dēvē par filozofiski meditatīvas tēlniecības augļiem. “Māksla ir komunikācijas līdzeklis, arī tēlniecību varētu saukt par mēdiju. Moderni sakot, es ielieku mesidžu un skatos, ko teiks uztvērējs,” paskaidro R.Gabaliņš.

“Redziet, daudzi mākslu mēdz uzskatīt par izklaidi, tomēr tā ir ļoti nopietna lieta. Tā ir saruna,” skaidro mākslinieks. Tomēr par to, ja kāds viņa darba vēstījumu īsti neuztver tā, kā sākotnēji paredzēts, neskumst, jo katrs uztver ik daudz, cik viņa līdzšinējā dzīves pieredze ļauj. “Galu galā māksla netiek radīta, lai izpatiktu,” piebilst izstādes autors.

Galerijā apskatāmi mākslinieka tēlniecības objekti un stājdarbi. Lielākā daļa darbu tapuši pēdējos gados, ir arī tēlniecības objekti no pagājušā gadsimta nogales daiļrades posma. Darbu izveidē izmantoti dažādi materiāli: tērauds, granīts, marmors, stikls, koks, pusdārgakmeņi. Vienu no darbiem sauc “Raupjais akmens deformē liesmojošo zvaigzni”, tā vidū gozējas neapstrādāts akmens – pirīts, kas zvaigzni sašķēlis sīkās drumslās. “Redziet, šī liesmojošā zvaigzne ir vadmotīvs tam, kur mēs vispār dzīvē ejam. Katram mums ir šāda iespēju zvaigzne, kas rāda mums ceļu. Raupjais akmens ir mūsu dvēsele, mēs paši. Tādi kādi piedzimstam. Dzīves ceļā mums šis akmens ir jānoslīpē, kamēr viņš ir raupjš viņš deformē mūsu sapņus, tā kā redzams šeit,” skaidro mākslinieks. Viņaprāt, māksla ir darbs ar simboliem, tādēļ katrā no tēlniecības darbiem paslēpts īpašs stāsts, kas nolasāms iedziļinoties un pievēršot uzmanību izmantotajiem materiāliem, to nozīmei un būtībai. R.Gabaliņa darbos atspoguļotas tīras formas un daudzslāņainība gan fiziskajā, gan filozofiskajā plaknē, izstādē redzamie objekti ir mākslinieka meditācija un pārdomas par notiekošo.

Runājot par cienījamo jubileju, mākslinieks, atzīst, ka par gada skaitli liecina vien ieraksts pasē, pats īsti nejūtoties atbilstoši šim vecumam. Veidojot šo personālizstādi mākslinieks saka: „Savai dzīvei ielūkoties acīs var tikai pēc zināma laika. Šim nolūkam kalpo vecums. Jau paša vecuma aizsākumā – novecošanās galvenais pavadonis ir dubultošanās. Šī rimtā šizofrēnija ir pirmā pozitīvā pazīme, kas vēstī – cilvēks kļūst par filozofu. Kas ir filozofs? Tas, kurš visu redz lietišķi. Arī sevi pašu skata ar kāda cita acīm. Tas nošķir grēku no grēkotāja, tikumu no tā valkātāja. Reālo un patieso atšķir no šķietamā un viltus, skaisto no jutekliskās labpatikas, patieso labumu no vienkārša derīguma, patiesu gudro no pasaulīgo lietu zinātāja.”

R.Gabaliņš ir lektors Liepājas Universitātē un vadītājs arhitektūras projektēšanas birojā "ArchiJazz". Ar tēlniecības darbiem piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs kopš 1978. gada, kā arī rīkojis vairākas personālizstādes. Mākslinieku savienībā uzņemts 1991. gadā, organizējis un piedalījies strarptautiskos tēlniecības plenēros. Viņa tēlniecības objekti atrodas privātās kolekcijās Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Zviedrijā, Vācijā.

Izstāde galerijā “Romas dārzs” būs skatāma līdz 29. jūnijam.