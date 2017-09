Micīša retrospekcija

Atslēgvārdi izstāde | mackars valdis

65. jubilejas gaidās galerijā "Romas dārzs" Zivju ielā sarīkota mākslinieka Valda Mackara jeb Mic retrospektīva izstāde "Veltījums karalienei", ko sev raksturīgā ironijā viņš veltījis karalienei Elizabetei.

Cauri skaistam mežam pa nelietojamu ceļu savā auto brauc karaliene Elizabete. Sapnis. Skaists sapnis. Valda Mackara sapnis. Miegā redzēts vai iztēles radīts? Nav nozīmes. Taču savai personālizstādei viņš devis nosaukumu "Veltījums karalienei".

Izstādi mākslinieks iekārtojis pats. Telpu piepilda dažādu laikposmu gleznas no dažādiem cikliem, piemēram, "Iedzintarojums", sēņu gleznu sērija, jūra, veidojot retrospektīvu skatu no mākslinieka daiļrades pirmsākumiem līdz šodienai. Gleznu rindās redzams, kā mainījies Mic rokraksts, tehnika, izvēlētie sižeti. Viņš arī pats atzīst: "Es esmu mainījies." Laika gaitā attieksme pret paša darbiem mainās un mainās arī to nosaukumi. Starp citu, karalienes viņa personālizstādē ir vairākas, piemēram, viņa modeles Ivonna, Ieva un citas, cēlas, pievilcīgas, pārliecinātas.

"Mēs jūtamies pagodināti," par iespēju sarīkot izstādi galerijas "Romas dārzs" izstāžu zālē saka tās vadītāja Astra Dzērve un pastāsta, ka mākslinieks savus darbus galerijai uzticējis glabāšanā.

Mākslinieks V. Mackars dzimis 1952. gada decembrī, mācījies Liepājas 1. vidusskolā, mācības turpinājis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā, kur izglītojies pie izcilā mākslinieka un pedagoga Matīsa Zavicka. Vēlāk studējis Valsts Mākslas akadēmijā pie Konrāda Ubāna un Aleksandra Dembo. Regulāri piedalās izstādēs jau kopš 1975. gada, bet pirmā personālizstāde rīkota 1983. gadā. Pseidonīmu Mic (kas reizēm transformējas par Micis un Micītis), viņš izvēlējies, par pamatu ņemot senču uzvārdu Mickēvičs.

Izstāde "Veltījums karalienei" galerijā "Romas dārzs" būs apskatāma līdz oktobra beigām.