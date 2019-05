Mūža darbs vienā grāmatā

Atslēgvārdi juris kriķis | grāmata | vēsture

Augustā sākumā klajā nāks vēsturnieka, ilggadēja Liepājas muzeja darbinieka Jura Kriķa grāmata “Liepāja. Osta gadsimtu griežos”. “Tas ir autora veltījums Latvijas Kara flotes simtgadei. Visi interesenti, kas to vēlas saņemt vēl pirms nonākšanas grāmatnīcu plauktos, droši var tai pieteikties grāmatnīcā “Jumava” jau šobrīd,” laikrakstam stāsta projekta koordinators Gints Šīmanis.

“Grāmata ir vēsturiska, arī ļoti bagātīga, kā jau ekskluzīvs izdevums: tajā ievietotas vairāk kā 200 bildes. Tirāža būs ierobežota, tādēļ tiek organizēta pierakstīšanās, lai spētu noteikt to, cik lielus metienus taisīt. Protams, arī pēc 10.augusta, kad tiks svinēta Latvijas Kara flotes simtgade, šīs grāmatas būs pieejamas grāmatnīcās, bet par to, cik ļoti atšķirsies grāmatu cena, nemācēšu teikt,” paskaidro G.Šīmanis.

Izdevumā “Liepāja. Osta gadsimtu griežos” interesenti varēs atrast stāstus par Liepājas – Amerikas transatlantiskajām pasažieru tvaikoņu līnijām, par bēgļu straumēm caur Liepāju cariskās Krievijas laikā, par slaveno Krišjāņa Valdemāra dibināto Liepājas jūrskolu un tās leģendārajiem pasniedzējiem.

“Šī grāmata ir apliecinājums cilvēkam ar enciklopēdiskām zināšanām, kurš lielāko sava mūža daļu atdevis Liepājas daudzšķautnainajai vēsturei cauri gadsimtiem, pilsētas popularizēšanai un pagājības veiksmes stāstu daudzinājumam,” saka G.Šīmanis. “Šim jautājumam es patiešām esmu ziedojis savu mūžu,” laikrakstam atklāj grāmatas autors J.Kriķis, “bet nu esmu gatavs publiskot arī savu otro grāmatu par zvejnieku vēsturi, kas sauksies “Zvejniecības attīstība Liepājas novadā 19. - 21. gadsimtā”. Domājams tā iznāks nākamgad.”

Laikam ejot J.Kriķis savācis unikālas laikmeta liecības, kas pamatoti ļauj saukt Liepāju par vienu no nozīmīgākajām cariskās Krievjas ostām pagātnē un būtisku transporta un loģistikas centru Latvijas Republikā mūsdienās. Strādājot Liepājas muzejā, vēsturnieks iekārtoja tematiskās izstādes par Liepājas zvejniekiem, ostu gadsimtu griežos, kā arī par slavenajiem jūras braucējiem un kuģu būvētājiem. Gadu gaitā izveidojās plaša ar Liepājas ostas vēsturi saistīta maketu un kuģu modeļu kolekcija. Notika sistemātiska zvejniecības un kuģniecības vēstures izpēte, organizējot ekspedīcijas pa Liepājas rajona zvejnieku ciemiem no Nidas līdz Jūrkalnei. J.Kriķa entuziasms izveidoja zinātnisko un materiālo bāzi, kas ļautu Liepājā jau toreiz, pagājušā gadsimta 70., 80. gados, izveidot zvejniecības un kuģniecības muzeju. No šī mērķa vēsturnieks nav atkāpies arī šobrīd.