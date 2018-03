Muzejā atklās plenēra "Liepājas marīna" darbu izstādi

Atslēgvārdi liepājas muzejs | izstāde | plenērs | liepājas marīna

Piektdien, 6. aprīlī, pulksten 17 Liepājas muzejā Kūrmājas prospektā 16/18 atklās 22. starptautiskā zīmētāju un gleznotāju plenēra “Liepājas marīna’17” atlasīto darbu izstādi, portālam vēstīja Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe Maruta Eistere.

Vasara ir laiks, kad mākslinieki iziet ārpus telpām un vides iedvesmoti rada jaunus darbus plenērā. Liepājas plenērs ir viens no ilglaicīgākiem un vērienīgākajiem Latvijas mākslas vēsturē.

Šajā plenērā, lai dažādotu Liepājas piekrastes ainavu glezniecību, Aivara un Ingas Kleinu rīkotā plenēra dalībnieki devās izbraukumā uz Karostu, kur bija iespēja attēlot jau palēnām zūdošo ainavu un mūžīgo mūsu vērtību – jūru.

Tradicionāli plenēra izstādei tiek atlasīti darbi, parādot katra mākslinieka veiksmīgāko un raksturīgāko darbu, kas tapis plenēra ietvaros.

22. starptautiskā zīmētāju un gleznotāju plenērā “Liepājas marīna’17” piedalījās vairāk nekā 35 gleznotāji un grafiķi, ne tikai no Latvijas – Liepājas, Ventspils, Rīgas, Jūrmalas, Lielvārdes, Madonas, bet arī ārvalstu mākslinieki – no Ukrainas, Lietuvas un Baltkrievijas. Līdz ar to izstāde piedāvā daudzveidīgu Liepājas redzējumu stilu, tehnikas un Liepājas vietu izvēlē.

Izstāde būs skatāma no 6. aprīļa līdz 27. maijam. Ieeja atklāšanas pasākumā bez maksas.