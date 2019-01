Muzejā skatāmi Jaņa Rozentāla darbi no Kurzemes kolekcijas

Atslēgvārdi liepājas muzejs | izstāde | janis rozentals | glezniecība

No 17. janvāra Liepājas muzejā skatāma izcilā latviešu mākslinieka Jaņa Rozentāla (1866 – 1916) gleznu izstāde “Janis Rozentāls. No Kurzemes kolekcijas”, kurā skatāmi līdz šim mazāk publiski eksponēti mākslinieka darbi no Kurzemes muzeju krājumiem.

Izstādē iekļauti Jaņa Rozentāla darbi no Liepājas muzeja, J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja, Tukuma mākslas muzeja, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja un Kuldīgas novada muzeja mākslas priekšmetu kolekcijas.

Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla informē, ka pavisam izstāde skatāmi 16 darbi, kuros portretista, figurālista, ainavista un intīmu sadzīves ainu atveidotāja tvertie mirkļi un noskaņas mijas ar fantastiskām simboliskām kompozīcijām un mitoloģiskiem sižetiem.

Jaņa Rozentāla biogrāfija un radošā darbība spilgti apliecina latviešu mākslinieku sociālo un nacionālo pašapzināšanos 19. un 20. gadsimtu mijā. 20. gadsimta sākumā Rozentāls izvirzījās starp aktīvākajiem Rīgas mākslinieciskās vides veidotājiem un Baltijas mākslas modernizētājiem, kļūdams par aizrautīgu jauno estētisko principu īstenotāju glezniecībā un grafikā.

Līdztekus Vilhelmam Purvītim un Johanam Valteram Janis Rozentāls Latvijas vizuālo mākslu ap 1900. gadu pietuvināja lielo Eiropas mākslas centru apvārsnim.

Izstāde Liepājas muzejā skatām no 17. janvāra līdz 17. martam.