Nebijis gadījums ar pipariem

"Melni, balti, druskās malti, slaidi, lunkani un stalti, tumši sarkani un zaļi kopā sanāk piparčaļi," atklājot savu personālizstādi "Nebijis gadījums" Liepājas muzejā, dziesmu ar paša vārdiem dziedāja mūziķis un mākslinieks Igo. Izstādē galvenajā lomā ir čili pipara tēls asprātīgos un filozofiskos grafikas darbos, taču nozīmīgu vietu ieņem arī skudras motīvs un agrākos gados tapuši darbi.

"Es mēģinu katrā darbā izdomāt kustību, darbību, notikumu," par saviem vizuālās mākslas darbiem sacīja Igo. Pirmo pieredzi grafikas mākslā viņš ieguvis, kopā ar savu mammu grafiķi un fotogrāfi Irinu Tīri dodoties brīvdabas plenēros un grafiski attēlojot Liepājas ielas un pagalmus. Taču nopietnāk vizuālajai mākslai Igo pievērsies samērā nesen. Kopš 2010. gada viņš piedalās grafiķes Neles Zirnītes meistarklasēs, un viņa darbi top kologrāfijas un oforta tehnikā. Grafikas darbus Igo izmanto savās dzejoļu un eseju grāmatās, kā arī dizaina priekšmetu sērijās. Bet laiku pa laikam viņš ar saviem darbiem iepriecina izstāžu apmeklētājus. Igo darbu personālizstādes notikušas Sanktpēterburgā, Rīgā, Līgatnē, Jūrkalnē, Lielvārdē, Ādažos, Jūrmalā, Ventspilī, Saldū, Alūksnē, Lūznavā.

"Nebijis gadījums" ir Igo otrā personālizstāde Liepājas muzejā, pirms trim gadiem tika atklāta "Debesis karstas". "Man tas likās gluži vai neticami," viņš atminējās šajā reizē un pastāstīja, ka šoreiz izstādē piedāvā lielākoties šogad radītas grafikas kologrāfijas tehnikā un arī koka grebumus. Taču, pirms doties atklāt izstādi, mūziķis un mākslinieks vispirms viesus, starp kuriem bija arī krietns pulciņš Igo klasesbiedru, pulcināja muzeja foajē, kur iepriecināja ar pāris dziesmām. Kopā ar mūziķi un komponistu Jāni Strazdu pie muzeja klavierēm Igo nodziedāja pirms dažiem mēnešiem tapušu jautru dziesmiņu par pipariem, izskanēja arī pirms gada radītā dziesma Ziemassvētku noskaņās "Vējš sola lapai debesis". Dāvinot kalendāru ar savām grafikām un dzejoļiem, Igo pateicās J. Strazdam un muzeja darbiniekiem Dacei Lankai, Dainim Jursonam un Ievai Likai, ar kuru palīdzību personālizstāde iekārtota. Un tad jau autors visus aicināja uz izstāžu zāli.

Tur Igo turpināja sanākušajiem sagādāt pārsteigumus. Vispirms viņš aicināja pacelt glāzītes ar piparu šņabi, ko darinājis Alvils Elksnis no Kuldīgas. "Ideja par piparu šņabi radās jūlijā vai augusta sākumā, kad bija skaidrs, ka būs vairākas izstādes, kurās pipari būs dominējošā tēma," Igo paskaidroja. Kad dzēriens bija nodegustēts un atzīts par labu, viņš aicināja ieklausīties pirmatskaņojumā – Igo un Tomasa Kleina radītajā dziesmā "Divpadsmit".

Anfilādē izkārtotajās izstāžu zāles telpās izvietoti dažādu gadu darbi, kuru centrā dabas motīvi. Zāles goda vietā – 2014. gadā radītā grafika "Nebijis gadījums", kuras centrā čili pipars un kas devusi nosaukumu izstādei. Darbs radīts, un vairāk mākslinieks šai tēmai neesot pievērsies. Līdz šai vasarai, kad savas izremontētās lauku mājas "Pipari" Jūrkalnē Igo vēlējies apgleznot ar pipariem. "Sāku taisīt skices, bet vienu brīdi sapratu, ka dēļi ir salikti tā, ka es nevaru apgleznot," viņš pastāstīja. Pamazām radušās asprātību un filozofisku motīvu pilnas grafikas un arī koka pipari. "Sapratu, ka gribu vēl arī zāģēt, man no remonta pārpalikumiem bija palikuši dēlīši, un ar šķību, līku, pilnīgi ļurkainu zāģīti, kāds man tur laukos bija, izzāģēju pirmos piparus," mākslinieks atminējās. "Pagāja stundas un dienas, kamēr tiku centrā, kā to vispār dara. Bet soli pa solim tu saproti un iemācies. Un, kad kaut ko esi izdarījis, tas pavelk jau uz nākošo darbu." Piparu tematikas grafikas un kokgrebumi līdz ar dizaina priekšmetiem – šņabja pudeli un glāzītēm ar piparu motīvu – sapulcināti tālākajā telpā.

Visjaunākais izstādē ir skudru cikls vidējā telpā. Igo to sauc par skudru pūzni. Skudras tēls un tēma ir pēdējā, ar ko viņš aizrāvies. "Apmēram no septembra vidus vai beigām," viņš precizē un pastāsta, ka dizaina zīmols "Igo. Akcents personībai" piedalījies Ķīpsalas dizaina izstādē. Pēc pāris dienām kāds apmeklētājs uzrakstījis e-pasta vēstuli ar vēlmi pasūtīt krūzītes ar skudras motīvu. "Man tādas krūzītes nebija, es domāju, kāpēc ne. Man ir pāris dienu, lai papētītu, kādas ir skudras, kā tās izskatās, kā kustas, ko dara," Igo stāsta, kā viss aizsācies. Nu skudras tēls viņu aizrāvis, un izstādē iekļautas arī pavisam jaunas skudru skices. "Šeit, Liepājā, radušies pēdējie skicējumi ar skudrām, gaidot, kad no Rīgas atbrauks mani darbi, lai varētu sākt izlikt pie sienām," atklāj mākslinieks. "Es gudroju, ko tā skudra vēl darīs, varbūt pasniegs tasi kafijas, varbūt būs dusmīga un mēģinās nobaidīt kādu." Skicei, kurā skudras, saķērušās cita aiz citas, ar rāvējslēdzēju velk ciet zemeslodi, jau top klišeja, drīz varētu tapt lielais darbs.