Nedēļas kultūras aktualitātes

3.martā koncertzālē "Lielais dzintars" tiks atklāts 26. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls.

Festivāla pirmajā koncertā kopā ar organizatoriem Liepājas Simfonisko orķestri (LSO) uzstāsies viens no spožākajiem latviešu pianistiem Reinis Zariņš un jaunais čella spēles talants no Krievijas Rustems Hamiduļļins lieliskā vācu diriģenta Luca Kēlera vadībā. Savukārt, 4.martā Dzintara Jurgelaiša vārdā nosauktajā kamerzālē koncerts "Dārziņskolas pianisms".

Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla (LSZF) Atklāšanas koncerts ir spilgts muzikāls notikums, kas ar savu dzirkstošo svētku sajūtu uzdodot toni visām turpmākajām festivāla norisēm. Izņēmums nebūs arī šis gads, turklāt 26. festivālā atklāšana un noslēgums muzikāli saslēgsies vienotā lokā. Interesanti, ka pirmoreiz festivāla pastāvēšanas vēsturē Atklāšanas koncertā un Noslēgumā skanēs viens un tas pats skaņdarbs – Jozefa Haidna Pirmais koncerts čellam un orķestrim Domažorā. Ja atklāšanā Vīnes klasiķa meistardarbu interpretēs čellists no Krievijas Rustems Hamiduļļins, tad noslēgumā Haidna čellam rakstītās solo partijas dzirdēsim trompetes balsī, tas izskanēs pārlikumā trompetei un orķestrim par trompetes Paganini dēvētā Krievijas mūziķa Sergeja Nakarjakova izpildījumā.

Liepājas Simfoniskā orķestra direktors Uldis Lipskis atzīst, ka šā gada festivālā uzsvars tiks likts uz latviešu zvaigznēm.

"Šī gada festivāls sakrīt ar mūsu jaunā galvenā diriģenta Gintara Rinkēviča nākšanu pie mūsu orķestra pults.

Jau viņam stājoties amatā un pirms tam mums bija saruna, ka šajā sezonā mēs uzsvaru liksim uz latviešu zvaigznēm. Tas gan mazliet ir pretrunā ar festivāla tradicionālo uzstādījumu – savākt pēc iespējas vairāk karodziņu, tomēr mūsu festivāla septiņos koncertos mums būs no septiņām valstīm mākslinieki.

Pat no tālās Japānas, kā arī no Lietuvas, Austrijas, Krievijas, Vācijas..."

Tā kā liela daļa repertuāra būs saistīta ar klaviermūziku, mēģināts uzaicināt visus vadošo Latvijas pianistus. "Mums tas gandrīz izdevās. Diemžēl, galu galā neizdevās ar Osokiniem vienoties par datumiem, taču būs leģenda Raimonds Pauls vērienīgā koncertā kopā ar kori "Latvija" un mūsu orķestri, atklāšanā - Reinis Zariņš, noslēgumā Vestards Šimkus, kamermūzikā – Agnese Egliņa. Būs arī Pēterburgs spožais pianists Aleksandrs Kašpurins, kas pagājušajā rudenī uzvarēja Jāzepa Vītola starptautiskajā pianistu konkursā Liepājā, kā arī mazie pianisti no Dārziņskolas ar reprezentācijas koncertu. Var teikt, ka "lauvas tiesa" pieder pianismam."

Notikumi:

3. martā norisināsies "Austrasdienas" - tā ir skaista tradīcija, kas vieno un katru gadu martā sirsnīgos koncertos kopā sauc Austras Pumpures audzēkņus, dziesminiekus, dzejniekus, domubiedrus un Austrasbērnu klausītājus. Skanīgi tiks turpināta tradīcija, ar pateicību pieminot leģendāro dziesminieci un viņas devumu Latvijas kultūrā. "Austrasdienas", kas tiek rīkotas par godu Austras vārda dienai 5. martā, pati Austra labprāt sauca par dziesminieku festivālu. Tā ietvaros notiek vairāki koncerti gan Liepājā, gan Rīgā un arī citviet Latvijā. Koncertos skan Imanta Kalniņa un Austrasbērnu radītās dziesmas, kā arī tautasdziesmas.

Liepājā "Austrasdienas" šogad notiek 3. un 4. martā.

Sestdien, 3. martā, pulksten 15.00 ikviens interesents aicināts uz koncertu bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības "Vaduguns" zālē, kur skanēs Austras Pumpures savulaik dziedātā Imanta Kalniņa otrā programma.

Savukārt vakarpusē, pulksten 19.00, Austrasbērni pulcēsies uz sadziedāšanos pašu radītās dziesmās topošajā "Austras istabā" mākslas galerijā "Romas dārzs".

Svētdienā, 4. martā, plkst. 13.00, folkloras centrā "Namīns" "Austrasdienas" Liepājā noslēgsies ar sadziedāšanos tautasdziesmu koncertā.

- Piektdien, 2. martā, plkst. 17 Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, atklās gadskārtējo vizuālās mākslas kopizstādi “Pavasara atmoda”, ko organizē biedrība “Mākslas kolēģi”.

Šogad izstāde “Pavasara atmoda” Liepājas muzejā notiks jau piekto reizi, tā kļuvusi par tradīciju pilsētas mākslas dzīvē. Izstādē eksponētas gleznas, grafikas un tēlniecības darbi, kuri ir ar jaunu formu un satura meklējumiem, kā arī ar pārbaudītu vērtību atainojumu jaunā sniegumā.

Nosaukumā “Pavasara atmoda” ietvertās koncepcijas pamatā ir daudznozīmīga postmodernās mākslas idejas robežlīniju nojaukšana starp augsto jeb elitāro mākslu un populāro mākslu. Ekspozīcija kopumā atkal no jauna aktualizēs kopš modernisma laika nemainīgo jautājumu: kas ir mūsdienu māksla?

-Sestdien, pulksten 22.00, kultūrvietā "Kursas Putni" gaidāms grupas “Audru” koncerts.

“Audru” ir grupa no Rīgas, kuru veido pieci dalībnieki. Balsis, ģitāras, basģitāra, perkusijas, vijole, mandolīna, metalofons – ar šiem instrumentiem tiek radīts tas īstais un patiesais “audru”. Kā paši atzīst, kopā spēlē nepilnu gadu, taču “audru” sākums ir meklējams nenosakāmi senā pagātnē. Dzejas un melodijas kopīgi tiek apaudzētas ar vokālām un instrumentālām partijām. Lai raksturotu žanru, kurā grupa spēlē, grupas dalībnieki radījuši paši savu apzīmējumu - maijpuķīšu "grunge", kas diezgan precīzi ieskicē “audru” radītās muzikālās noskaņas.

- 4.martā pulksten 15.00 Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notiks komēdija „Tāda es esmu” ar Zani Daudziņu galvenajā lomā.

Izrāde ir komiski nopietns mēģinājums celt latviešu sievietes pašapziņu. Tajā tiek atklāts latviešu sievietes miesas stāsts, kurā tiek veikt pilnīga ķermeņa inventarizācija un apkopota intīmo zonu bilance.

Lielu daļu ikdienas enerģijas sievietes patērē krēmiem un dubļu maskām, diētām un gēla nagiem, tauku atsūkšanai un pareizajam lūpu krāsas tonim. Nereti aiz šī ārējā slāņa sieviete aizmirst savu patieso vērtību, kas, starp citu, neslēpjas jaunā smaržu pudelītē, krūšu palielināšanas operācijā vai šikā dizainera somiņā. Bet ja sabiedrība to padara par galveno sievietes dzīvē, vai pienāks situācija, kad gribēsim veikt plastisko operāciju Brīvības pieminekļa Mildai? Ja tā ieskatās, viņa arī nav nekāda perfektā…

Savukārt vīriešiem izrādes veidotāji atgādina – par mazāku naudu ikviens vīrietis varētu dabūt vairāk, ja no savas sievietes nepieprasītu to, kā viņai nav. Sieviete ir labākais, kas Latvijā ir. To izrādē atgādinās aktrise Zane Daudziņa, režisors Juris Rijnieks, dramaturģe Aiva Birbele, un izrāžu apvienības „Panna” komanda.

- 6.martā pulksten 20.00 Koncertzālē "Lielais dzintars" uzstāsies spāņu flautiste Klāra Gallardo (Clara Gallardo), kas specializējusies dažādās mākslinieciskās disciplīnās, tai skaitā arī dejā. Savā profesionālajā darbībā māksliniece īpašu akcentu liek uz brazīļu, latīņamerikāņu un flamenko stila mūziku.

