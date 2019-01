Notiks labdarības koncerts "Sadancojam Liepājā"

9. februārī pulksten 18 Liepājas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notiks tautas deju labdarības koncerts “Sadancojam Liepājā”, kas jau 11. reizi pulcēs labākos dejotājus no dažādām Latvijas pilsētām, informē Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs” sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja Iveta Štelmahere.

Šogad Liepājā sadancos Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra TDA “Rucavietis” (vadītājs Justs Celms), TDA “Jandāls” (vadītāja Tamāra Ļisovcova) no Bauskas, DK “Kursa” (vadītāja Inese Buša) no Saldus, TDA “Venta” (vadītāja Zita Serdante) no Kuldīgas, JDK “Zālīte” (vadītāja Zanda Pakere) no Jūrmalas un TDK “Dzīpars” (vadītāja Renāte Linde), JDK “Imanta” (vadītāja Aija Konstante), TDA “Līgo” jauniešu studija (vadītāja Anita Pielēna-Pelēna) no Rīgas.

Koncerta programmā iekļautas dejas, kas ļaus vērot latviešu skatuviskās tautas dejas attīstību vairāku gadu desmitu laikā - sākot ar dejām, kas veidotas vēl iepriekšējā gadsimta izskaņā, beidzot ar pavisam nesen radītām horeogrāfijām - ikvienam skatītājam atklājot ne tikai latviešu tautas dejas raksturīgākās iezīmes, bet arī mūsdienu spilgtākos horeogrāfiju jaundarbus. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad koncerta noslēgumā katrs kolektīvs vienu no dejām izpildīs jauktā sastāvā - viena kolektīva meitas dejos ar otra kolektīva puišiem.

Ieeja koncertā “Sadancojam Liepājā” ir par ziedojumiem. Šogad labdarības mērķis ir ar sabiedrības līdzdalību sniegt atbalstu Tautas deju ansambļa “Rucavietis” dejotājas četrus gadus jaunajam māsas dēliņam Dāvim, kura attīstību jau kopš četru mēnešu vecuma negatīvi ietekmē epileptiskas lēkmes. Valoda, spēja izteikt savas domas un emocijas ir ierobežota, un attīstās daudz lēnāk kā vienaudžiem. Puisēnam ir atmiņas, kustību un motorikas problēmas. Nupat Dāvis ar ģimeni atgriezies no Krievijas, kur tika veiktas izmaiņas ārstēšanā ar medikamentiem un pielāgota terapija, kas dod cerību uz epilepsijas radīto lēkmju samazinājumu. Koncerta apmeklētāji ar ziedojumiem var palīdzēt Dāvim turpināt ārstēšanos.

Koncertu organizē Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs, projekta vadītāja Selēna Vasiļjeva un mākslinieciskais vadītājs Justs Celms.