Pagaidu galvaspilsēta mākslā

Šogad aprit simt gadu kopš brīža, kad 1919. gadā okupēto Viļņu pameta Pagaidu valdība un Kauņa de facto kļuva par Lietuvas valsts institūciju darba vietu. Atzīmējot simtgadi, Kauņas mākslinieki Liepājas Latviešu biedrības nama izstāžu galerijā izveidojuši izstādi "Pagaidām/Mūžīgi".

Tā vēsturiski ir izveidojies, ka Kauņai un Liepājai vienā un tajā pašā vēsturiskajā periodā bija lemts kļūt par svarīgākajiem Lietuvas un Latvijas valstu centriem – galvaspilsētām. Vēsturiski tās dēvētas par "pagaidu galvaspilsētām", un pagaidu statuss Kauņas mākslas vēsturē ir iemantojis ļoti simbolisku nosaukumu, tas kļuva par pavedienu, kas uzturēja tradīcijas, bieži polemizēja, citkārt pārkāpa noteikumus, bet vienmēr saglabāja noturību un mainīgumu. Pagaidu statuss, vēsture, pilsēta, dzīvs tupinājums un nākotnes veidošana – tas viss atainots mākslinieku darbos. Dažos iekļauts asprātīgs humors, kā, piemēram, Staša Žirguļa darbā "Konsīlijs", kurā trīs metāla vārnas sasēdušās cita citai iepretī un kaut ko spriež. Skulptors Vītauts Leons Strjoga savus darbus "Neaizniedzamais Sokrats" un "Šī pasaule ir dīvaina" veidojis no koka, tomēr tie nav vis gludi grebumi, to virsma ir grubuļaina, it kā sagraizīta. Māksla ir viens no veidiem, kā par mūžīgu pārtop tas, kas reiz iemantoja pagaidu stāvokli.

Šogad savas darbības 30 gadu jubileju atzīmē arī Liepājas lietuviešu kultūras biedrība "Rūta" un tās folkloras ansamblis "Senoliai".

Izstādi Liepājā organizē Lietuvas Republikas vēstniecība un Lietuvas Mākslinieku apvienības Kauņas nodaļa, tās kurators ir Eugenijs Nalevaika. Izstāde bez maksas apskatāma līdz 28. jūlijam.