Šovakar 16. martā, Liepājas Olimpiskā centra arēnā norisinājās pirmais ilgi gaidītais simtgades lielkoncerts “LIEPĀJA izAICINA”, kas bija grandiozi svētki gan tā apmeklētājiem, gan vairāk nekā 500 dalībniekiem.

LPPI “Kultūras pārvalde” sabiedrisko attiecību vadītāja Dita Dzene portālam vēstīja, ka kopā lielkoncertā ar jauniešiem uz skatuves kāpa arī vairāki viesmākslinieki. Lielkoncertā uz lielās skatuves uzstājās tādi Latvijā pazīstami mūziķi kā Jānis Aišpurs, Valters Pūce, Uldis Marhilēvičs, repa māksliniece VIŅA, Ivo Fomins, Daumants Kalniņš, Ance Krauze, Žoržs Siksna, Alise Kante, Andris Ērglis un citi.

Koncerta pirmo daļu atklāja Liepājas un Jelgavas jauniešu pūtēju orķestru maršs no zāles aizmugures, kurus uz skatuvi pavadīja krāšņs mažorešu defilē. Koncertu muzikāli pirmie ieskandināja abi orķestri kopā ar Latvijas estrādes leģendu Žoržu Siksnu un dziedātāju Anci Krauzi, pēc kuriem uz skatuves kāpa viens no tautā vismīlētākajiem komponistiem Uldis Marhilēvičs un Valters Pūce no grupas “Dagamba”, kuri kopā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas jaunajiem stīgu ansambļiem pārsteidza ar instrumentāliem skaņdarbiem.

Pēc stīgu ansambļiem uz lielās arēnas skatuves izskanēja pasaules pirmatskaņojums skaņdarbam “Vēja dziesma”, kuru īpaši šim koncertam radījuši Liepājas Pop/Rok skolas jauniešu ansamblis kopdarbībā ar grupas “My Radiant You” solistu Jāni Driksnu kā dāvanu Liepājai 393. dzimšanas dienā un Latvijai simtgadē. Savukārt pēc viņiem klausītājus priecēja jauniešu ģitāristu ansamblis no Kuldīgas kopā ar Jāni Aišpuru, iemīļoto solistu no grupas “The Sound Poets”.

Pilnu emociju gammu piedāvāja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas meiteņu koris kopā ar Ivo Fominu, kuriem sekoja Ventspils Mūzikas vidusskolas koris “Nošu Planētas” ar Daumantu Kalniņu, bet īpaši jāatzīmē koncerta programmā iekļautās deju performances, apvienojoties Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mūsdienu deju studijām “Dzintari” un “Rotaļa” kopā ar Tukuma pilsētas modes deju studiju “Demo”, kuri savos skaņdarbos iekļāva arī populāro repa mākslinieci VIŅU.

Kopumā lielkoncertā piedalās 14 jauniešu kolektīvi no 8 Latvijas pilsētām. Muzikāli daudzveidīgo koncertprogrammu papildināja dažādas modernās dejas performances un īpaši šovi. Pasākuma vadītājas lomā iejutās šarmantā TV dīva Dagmāra Legante kopā ar atraktīvo liepājnieku Aigaru Kārkliņu.

Šis ir īpašs koncerts, jo visi koncerta aspekti tapuši profesionāļu un Liepājas jauniešu kopdarbā. Vairāk nekā 30 jaunieši jau kopš oktobra aktīvi strādāja pie pasākuma režijas, scenogrāfijas un publicitātes.

Pasākuma apmeklētāji tika aicināti ierasties Liepājas Olimpiskajā centrā jau no pulksten 18 un apmeklēt dažādas radošas aktivitātes, par kurām parūpējās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pasniedzēji un audzēkņi.

“Pēc koncerta man ir ļoti labas sajūtas, jo publika ir atsaucīga un kopējā atmosfēra arī ir laba. Kopā ar tik daudziem jauniem, talantīgiem, smaidīgiem jauniešiem uz skatuves ir laba enerģija un to sajūt arī skatītājs,” tā par koncerta sajūtām stāsta Jānis Aišpurs.