Par brīvību dažādos rokrakstos

Atslēgvārdi liepājas muzejs | izstāde

Šovasar, uzņēmēja un mākslas kolekcionāra Raivja Zabja aicināti, plenērā Liepājas tuvumā pulcējās divi mākslas valodā un rokrakstā atšķirīgi mākslinieki – Italo Rene Eksposito no Kubas un Miša Levins no Krievijas. Plenēra laikā radītie mākslas darbi līdz 1. oktobrim apskatāmi Liepājas muzejā ekspresizstādē "Brīvības meklējumos".

Māksliniekus, kas ir atšķirīgi gan mentalitātes, gan mākslinieciskās skolas un rokraksta ziņā un nāk no ģeogrāfiski pavisam atšķirīgām vietām, uz Latviju uzaicināja uzņēmējs Raivis Zabis. Viņš pastāstīja, ka jau kādu laiku bijusi ideja pie mums uzaicināt kubiešu mākslinieku Italo Rene Eksposito, kura izstāde "Dievs. Mīlestība. Kuba" pirms divarpus gadiem raisīja karstas diskusijas. "Vienam pašam jau nekad nav interesanti, ir vajadzīga neliela konkurence, lai rastos kaut kas īpašs," uzņēmējs pamatoja, kāpēc rezidencē piedalījās arī maskavietis Miša Levins. Viņš bakalaura un maģistra izglītību guvis Londonā, strādā par pasniedzēju Lielbritānijas Augstākajā mākslas un dizaina skolā Krievijā un ir ar plašu izstāžu pieredzi. Savukārt Italo Rene Eksposito no 1994. līdz 1999. gadam apguvis glezniecību San Alehandro Mākslas Akadēmijā Havannā, bet no 2000. līdz 2003. gadam mācījies Mākslas institūtā (ISA) Havannā. Arī viņš ir ne tikai mākslinieks, bet arī mākslas pedagogs.

Abu mākslinieku uzdevums plenērā bija reflektēt par brīvības jautājumiem. Katrs to darīja atšķirīgi. M. Levins runāja par Latvijas pēdējo gandrīz 30 gadu vēsturi, veidojot lielas un mazākas gleznieciskas kolāžas. Bet I. R. Eksposito savās gleznās tvēris garīgās un dabas radītās brīvības sajūtu.

M. Levins arī pats bija klāt izstādes "Brīvības meklējumos" atklāšanā un padalījās iespaidos un pieredzē par radošo laiku Liepājas pievārtē. Viņš sacīja, ka R. Zabja aicinājumam piekritis nedomājot. Brīvības ideja vienmēr bijusi svarīga mākslinieka daiļradē, plenēra laikā lielākais izaicinājums bijis iedziļināties pavisam citā vidē, izzināt Latvijas vēsturi un šodienu. Te gūtos iespaidus, izpratni un zināšanas par Latviju, tās kultūru un vēsturi, valsts attiecībām ar Eiropu un Krieviju M. Levins atspoguļojis savās gleznās.

Savukārt uzņēmējs un mākslas kolekcionārs R. Zabis darīja zināmu, ka nākamgad šāds plenēra projekts turpināsies un atkal satiksies divi mākslinieki no Kubas un Krievijas. Viņi veidos instalācijas. "Liepājai ir jākļūst par vietu, kur satiekas dažāda māksla. Un tālāk šie mākslinieki nes mūsu pilsētas vārdu pie sevis," uzsvēra R. Zabis.