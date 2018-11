Lai sarunas par "Mazajām muzikālajām pasakām" ritētu raitāk, mākslinieki savām vajadzībām izveidojuši grupas saraksti, kurai devuši pasakas nosaukumu "Trīs sivēni", ko attēlā jokojoties parāda (no kreisās) Liepājas Simfoniskā orķestra perkusioniste Marta Kauliņa un Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova.

Atslēgvārdi karīna tatarinova | viktorija | pasakas | ziemassvētki

Trīs lieliski mākslinieki mazos liepājniekus šogad priecēs ar muzikālu izrādi, kurā Latvijas komponistu mūzikas pavadījumā tiks izdzīvotas četras skaistas pasakas. "Šīs pasakas noteikti uzrunās kā bērnus, tā vecākus, jo pasakās vecāki ieraudzīs iemīļotus tēlus arī no savas bērnības," stāsta Liepājas teātra aktrise Karīna Tatarinova.

Idejas pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad K. Tatarinova bija uzaicināta režisēt un producēt disku, brīvi izvēloties, par ko tas būs. Rezultātā aktrise ar ierakstu kompānijas "Upe tuviem un tāliem" direktori Ivetu Mielavu izlēma, ka tas būs pasaku disks, jo pasakas bērniem patikušas visos laikos. "Tā es izvēlējos septiņas pazīstamas pasakas un septiņus komponistus. Ļāvām komponistiem izvēlēties katram vienu pasaku un sarakstīt tai mūziku, lai ar muzikālajiem līdzekļiem stāstus izkrāsotu vēl košākus. Izpildījumam tika pieaicināti vairāki talantīgi aktieri. Arī es pati ieskaņoju pasakas," stāsta K. Tatarinova.

Ziemassvētku laikā, 25. decembrī, pulksten 16, četras no šīm pasakām būs iespēja baudīt arī Liepājā, kultūras namā "Viktorija". "Mazās muzikālās pasakas" ir izzinoša koncertizrāde, kas iesaistīs mazos klausītājus pasaku stāstīšanas un dziesmu dziedāšanas procesā, kā arī iepazīstinās ar orķestra instrumentiem un to skanējuma iespējām. Priekšnesumā, kurā skanēs Latvijas komponistu – Georga Pelēča, Riharda Zaļupes, Oleksija Demčenko un brāļu Petrausku – komponēta mūzika, piedalīsies arī Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi – trompetists Jānis Ivuškāns un perkusioniste Marta Kauliņa. Viņi rūpēsies par to, lai mazie klausītāji tādus mūzikas instrumentus kā marimba, vibrafons, perkusijas un trompetes varētu apskatīt pavisam tuvu.

"Stāstīsim pasakas, muzicēsim un dziedāsim visi kopā," sola mākslinieki, piebilstot, ka vēl tiks ceptas arī piparkūkas, jo pasaku atbalstītājs "Latvijas maiznieks" bērnu priekam dāvājis gardu piparkūku mīklu, kas tiks likta krāsnī pirms pasākuma, lai tā norises laikā gaisā virmotu īpašā svētku smarža, un pēc koncerta bērni piparkūkas varēs saņemt dāvanās, stāsta K. Tatarinova.

Papildus iepriekš minētajam pasākumam kultūras namā "Viktorija" ir iespēja pieteikt arī grupu apmeklējumus bērndārzniekiem un sākumskolas skolēniem. Grupu pasākumi notiks 11., 18., 19. un 21. decembrī pulksten 16. "Bet visi pasaku mīļi droši var ierasties agrāk, es jau laikus ieradīšos, lai sagatavotu visu piparkūku cepšanai, mēs ļoti gaidīsim," piebilst Liepājas teātra aktrise.