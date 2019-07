Pieskarties senatnei mākslā

Atslēgvārdi izstāde | galerija romas dārzs

Galerijā "Romas dārzs" apskatāma albāņu mākslinieces Ivi Derviši darbu izstāde "Mēs". Mākslinieces visbiežākie izteiksmes mediji ir grafika un gleznošana. Savu iedvesmu Ivi Derviši smeļas dabā, antīkajā kultūrā, mitoloģijā, sapņos, sabiedrības un pasaules notikumu aktualitātēs, kā arī mūzikā un personīgajā ceļojumu pieredzē. Izstāde "Mēs" veidota trīs saturiski atšķirīgās daļās – "Senatne", "Cilvēciskums" un "Haoss".

Māksliniece atzīst, ka viņu intriģē arī citu cilvēku skatījums uz radītajiem darbiem: "Iespējams, ka skatītājs ieraudzīs to pašu vai arī attēls apziņā izpaudīsies kā citādi. Dažos no darbiem visbūtiskākā ir distance, kas atstatus ļauj ieraudzīt ko vienu, bet, vērojot tuvumā, parādās daudz detaļu un figūru, kuras skatītājs nav gaidījis tur esam." Darbos redzamais ir daļa no Ivi Derviši sapņiem un murgiem, simboliem un tēliem, kas caurplūst viņas prātam.

Izstāde "Mēs" apskatāma līdz 31. jūlijam.