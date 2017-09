Pilsētu iedzīvinās laikmetīgās mākslas festivāls “Akti Naktī”

Atslēgvārdi akti naktī | laikmetīgā māksla

No 18. līdz 23. septembrim Liepājas ielas, ēkas, industriālās ēkas un neapdzīvoto veikalu telpas iedzīvinās laikmetīgās mākslas festivāls “Akti Naktī”. Šoreiz – visas nedēļas garumā, pulcējot vairāk nekā 50 Latvijas un ārzemju mākslinieku apvienību, kuras katra savā interpretācijā apspēlēs tēmu “Teleports. Mana dimensija”, portālam pastāstīja pasākuma pārstāvis Aivis Neimanis.

Mākslinieki aicinās doties kosmiskā ceļojumā un teleportēties dažādās dimensijās – muzikālās, poētiskās, filozofiskās, vizuālās, reālās un nereālās. Pasākumā piedalīsies mākslinieki no visas Latvijas, kā arī radošās apvienības no Francijas, Baltkrievijas, Berlīnes un Lielbritānijas. Viņu vidū: Mantha, Franco Franco, Gas of Latvia, Reinis Jaunais, Leila Alijeva, Orbīta, Adriana Roze u.c. Uz Liepāju būs atceļojuši arī Spīķeru kvartāla, "Mākslai Vajag telpu" un Nacionālā kinocentra pārstāvji.

Laikmetīgās mākslas festivāls “Akti Naktī” notiks jau devīto gadu un nemainīgi kā raksturīga šī notikuma iezīme saglabājies netradicionāls mākslas un kultūras pasniegšanas veids, ietverot muzikālas performances, laikmetīgo deju, mākslu, kā arī intelektuālo meditāciju, laikmetīgo cirku u.c.

Pasākuma kulminācija būs 23. septembrī, kad visas dienas garumā varēs vērot, baudīt un piedalīties vairāk nekā 50 mākslas un kultūras norisēs.